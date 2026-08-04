El Manchester City promociona su nueva línea de ropa con Rodri como imagen

Es solo un pequeño gesto, pero no ha tardado en hacerse viral en redes sociales. El Manchester City ha presentado este lunes su nueva línea de ropa de la mano de Puma. Según el propio club, "la colección FTBLCulture del Manchester City fusiona la identidad del club con la moda urbana moderna a través de cortes oversize, prendas básicas para el día a día y básicos para fuera del campo".

Lo llamativo no es la colección, sino las imágenes que ha usado el club para promocionarla. En la web, son tres los futbolistas que aparecen: Rayan Cherki, Tijjani Reijnders y Rodri. El centrocampista español del City, además, también se ha hecho presente en varias imágenes compartidas por el club en redes sociales.

Se trata de un detalle que no ha pasado desapercibido entre el madridismo. No hay que olvidar que Rodri es uno de los grandes objetivos del Real Madrid en lo que resta de mercado, junto al fichaje de Yan Diomande procedente del RB Leipzig. En Valdebebas aprecian mucho el talento del reciente campeón del mundo y tienen su nombre marcado en rojo para solventar los problemas que han lastrado al equipo en el centro del campo en los últimos cursos.

Las informaciones apuntaban que el City estaba dispuesto a abrirle las puertas a Rodri a cambio de un precio que ellos consideran razonable (alrededor de 70 millones de euros), mientras que los términos personales entre el futbolista y el conjunto blanco no serían un obstáculo en ningún caso. En ese contexto, no deja de ser una sorpresa que el equipo 'sky blue' utilice la figura de uno de sus estandartes para hacer una promoción en pleno mes de agosto, a solo unos días de que la Premier League vuelva a echar a rodar.

Rodri, con la Copa del Mundo / Europa Press

Un pequeño gesto que ha sembrado algo de pánico en la parroquia madridista, a pesar de que en ningún caso este elemento tendrá influencia alguna en la posible operación, que se cuece a fuego lento en los despachos. Actualmente el futbolista se encuentra recuperándose de una cirugía menor de espalda, pero su deseo pasa por regresar al fútbol español y el Real Madrid es la gran puerta que se le ha abierto.

Las próximas semanas se antojan fundamentales para resolver una carpeta que podría suponer colocar el mercado del equipo blanco en un nuevo escalón. No solo por lo que representa la figura de Rodri actualmente en el fútbol europeo y nacional, sino porque además sus cualidades encajan a la perfección en un equipo que ha añorado la figura de un centrocampista organizador desde las salidas de Luka Modric y, especialmente, de Toni Kroos.