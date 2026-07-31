El Manchester City exige al Real Madrid 75 millones de euros por Rodri

El fichaje de Rodri por el Real Madrid parece cuestión de tiempo. Después de semanas de muchas noticias, las conversaciones entre ambos clubes ya están en marcha y el Manchester City ha fijado el precio para dejar salir al centrocampista español: 75 millones de euros.

La información la ha revelado el periodista Patrick Berger, de Sky Sports Alemania. Según la fuente, Real Madrid y Manchester City mantienen negociaciones directas por el internacional español, con el conjunto inglés reclamando 75 millones de euros, aunque el conjunto blanco aspira a llegar a un acuerdo por una cantidad inferior.

Rodrigo Hernández, durante el Mundial 2026 / Europa Press/Contacto/Grzegorz W / Europa Press

La postura del Real Madrid es clara. El club considera a Rodri como el gran objetivo para reforzar el centro del campo y está dispuesto a realizar un esfuerzo económico a pesar de que el jugador termina contrato el próximo verano. El conjunto español estaría valorando un precio de 50 millones de euros más variables, por lo que la diferencia entre ambas valoraciones ronda actualmente los 25 millones de euros, motivo por el que las conversaciones continúan abiertas.

El interés blanco ha ido creciendo durante las últimas semanas, después de que anteriormente la cúpula del club tuviera ciertas reticencias para entrar de lleno en la operación.

Mourinho, durante un entrenamiento con el Real Madrid / Europa Press

Uno de los aspectos que puede resultar decisivo es la voluntad del futbolista. Rodri está interesado en fichar por el Real Madrid y volver a España, un factor que puede facilitar las negociaciones entre los dos clubes. El mediocentro, de 30 años, mantiene contrato con el Manchester City hasta junio de 2027 y hasta ahora se ha negado a aceptar las diferentes ofertas de renovación presentadas por el equipo 'sky blue'.

La prioridad de los ingleses siempre ha sido retener a uno de los futbolistas más importantes del proyecto. Rodri se ha convertido en una pieza indispensable desde su llegada procedente del Atlético de Madrid en 2019, siendo protagonista en la conquista de múltiples títulos, incluida la histórica Champions League de 2023, que decidió él mismo con un gol ante el Inter.

Rodri, futbolista del Manchester City pretendido por el Real Madrid / EFE

Para el Manchester City, los 75 millones de euros suponen una cifra que consideran acorde al valor de uno de los mejores mediocentros del mundo y uno de sus jugadores más determinantes.

La operación podría cerrarse muy pronto, con las posturas de ambos clubes ya definidas y camino a un acuerdo. El City ya ha puesto precio a Rodri, el Real Madrid intenta rebajar el coste del traspaso y el jugador estaría dispuesto a dar el paso hacia el Santiago Bernabéu.