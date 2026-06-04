El Manchester City estudia tomar medidas legales contra Enrique Riquelme tras el anuncio de Haaland

El Manchester City se ha cansado del tira y afloja de Enrique Riquelme. El conjunto inglés ha anunciado en un comunicado que tomará acciones legales contra el candidato a la presidencia del Real Madrid, quien este pasado miércoles confirmó que tiene un acuerdo con Erling Haaland en el programa 'El Hormiguero'. "Estamos considerando emprender acciones legales por el uso de la imagen de nuestro jugador en este contexto", reza el escrito del equipo mancuniano.

Asimismo, el Manchester City ha desmentido que el delantero noruego haya llegado a un pacto con el Real Madrid. "Las historias que han surgido desde España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas", explican los 'Skyblues'. Riquelme, además, matizó que el 9 tiene una cláusula en su contrato que le permite salir del Manchester City por un precio asequible. Sin embargo, el conjunto inglés ha negado esta información: "No hay ninguna posibilidad de que esto ocurra y no existe ninguna cláusula contractual que lo permita".

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, anoche en ‘El Hormiguero’ al anunciar el fichaje de Haaland / ANTENA 3

Esta negativa se suma a la publicada en la noche del miércoles por el padre de Haaland, Alfie, y la agente del jugador, Rafaela Pimenta, quienes negaron haber alcanzado un acuerdo con Riquelme: "Todo muy entretenido, pero no es cierto. Deseamos lo mejor a ambos candidatos en las elecciones del Madrid".

El crack nórdico, que ya está concentrado con su selección para preparar el Mundial, no es el único futbolista que ha sondeado Enrique Riquelme del Manchester City, pues hace unos días comunicó que había llegado a un acuerdo con Rodri. Pese a que en ese momento prefirieron mantenerse en un segundo plano, los mancunianos no han permitido que se relacione a otro jugador suyo con el Real Madrid.

No obstante, la candidatura de Florentino Pérez también ha sufrido un duro golpe en las últimas horas. El actual presidente publicó una grabación para confirmar el fichaje de Mourinho con el eslogan 'MOUcha historia por hacer'. Sin embargo, según apuntan desde el diario 'Record', el técnico portugués se puso en contacto con el Benfica para explicarles que su vídeo con la camiseta del conjunto blanco está hecho con inteligencia artificial.