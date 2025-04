Mamardashvili confiesa que apostó 50 euros con Vinicius a que le paraba el penalti

Sin duda Giorgi Mamardashvili fue uno de los nombres propios del partido entre el Real Madrid y el Valencia en el Santiago Bernabéu. El guardameta del equipo visitante se exhibió con un recital de paradas a lo largo del partido, incluyendo algunas de mucho mérito.

Entre ellas, probablemente la más destacada llegó cuando apenas se habían disputado 13 minutos de juego, deteniendo un penalti cometido sobre Mbappé y lanzado por Vinicius. El brasileño no ajustó su disparo y el portero le adivinó las intenciones, en una jugada que terminaría condicionando el partido por completo.

Tras el pitido final, en la zona mixta del Bernabéu, el propio Mamardashvili confesó que tuvo una conversación con Vinicius antes de que se produjera el lanzamiento.

"Tuve una conversación con Vinicius y gané 50€. Le pregunté si quería jugar por 50€ y me dijo que sí. Yo gané. Tenía que pagar después del partido, pero no me lo ha dado", explicó el georgiano ante los medios con una sonrisa, afirmando que había apostado con el brasileño para ver si le paraba el penalti.

El portero del Valencia también reconoció que "sí era penalti" la acción de Tárrega sobre Mbappé, a pesar de la polémica que se levantó porque el árbitro no cambiara su decisión a pesar de la advertencia del VAR, en el que estaba Figueroa Vázquez.

Al final la acción del penalti fue un golpe moral para el Madrid, ya que unos instantes después del fallo de Vinicius, el Valencia se puso por delante con un tanto de Diakhaby en un saque de esquina.