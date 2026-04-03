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Álvaro Arbeloa, en directo: la rueda de prensa previa al Mallorca - Real Madrid
Sigue la comparecencia del técnico del Real Madrid ante los medios en la previa del partido de LaLiga contra el Mallorca en Son Moix
FIN DE LA RUEDA DE PRENSA
Final de la rueda de prensa de Arbeloa. El entrenador blanco ha cerrado filas con la versión pública dada por Mbappé y su rodilla, dando por falsas las informaciones que trascendieron en la prensa francesa. Chanza con Ancelotti por haber alineado a Vinicius en los dos partidos y plena mentalidad de que el futuro del Real Madrid esta temporada se juega en apenas seis días.
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VINICIUS
¡Está claro que Carletto no le ha dado mucho descanso! Pero la exigencia del Real Madrid es muy parecida a la de Brasil. Viene con mucha carga de minutos, pero decidiremos más adelante.
BELLINGHAM
"No tenía plan con Bellingham, es lo que decida el seleccionador inglés. No hay problema con que no haya tenido minutos con Inglaterra. Va a ser un jugador importante, estoy contento de verlo en los entrenamientos. Soy consciente de que ha estado mucho tiempo parado".
FORMA VS. BARÇA
"Estamos donde queríamos estar, luchando la Champions y la Liga. Nos la jugamos en cada partido. No tenemos margen de error. Tenemos un partido muy complicado en Mallorca. Me han saltado todas las alarmas. Después de un parón cuesta conectar, pero veo con mucha confianza a mis jugadores. Sabemos que no va a ser fácil. Somos el Real Madrid. Cuando llega la primavera siempre da lo mejor de sí mismo".
RACISMO EN CORNELLÀ
"España no es un país racista, pero hay que erradicar todos los comportamientos racistas. Lo diré siempre. Sea quien sea y donde sea. Tenemos que luchar, pero somos un país tolerante. Lo que sucede en estos casos es que no tendamos a generalizar".
CONTINUIDAD
"No me preocupa. Seguiré aquí hasta que el club quiera. Yo solo quiero que el Madrid gane títulos. Esté quien esté en esta silla seré feliz si el Madrid gana".
SUPLENCIA MBAPPÉ
"No está decepcionado. Hemos tenido una comunicación directa. Muchas que las hemos hablado. La no inclusión contra el Atlético era de sentido común. Cero reproches. Jamás he tenido el más mínimo problema. Siempre se ha puesto a mi disposición. Es humilde".
GÜLER
"Tenemos que seguir los partidos de nuestros jugadores. Le di la enhorabuena a Güler, sé lo importante que es jugar un Mundial. Me gustaría ver a todos mis jugadores en el Mundial".
MILITAO
"Va a volver. Estará mañana en Mallorca. En forma, es el mejor central del mundo. No he podido dirigirle aun. Pero es un central sensacional, por condiciones y liderazgo. Un jugador diferencial. Estoy muy feliz de tenerle de vuelta. Va a ser muy importante".
PRESIÓN DE MBAPPÉ
"Kylian tiene un compromiso enorme. Sabe lo que le pido. Ese sentido colectivo. Los delanteros tiene que defender menos, igual que los defensas atacan menos. Pero necesitamos ser un equipo muy comprometido. Nuestro objetivo es terminar cada partido sin ahorrar un esfuerzo".
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