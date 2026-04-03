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Álvaro Arbeloa, en directo: la rueda de prensa previa al Mallorca - Real Madrid

Sigue la comparecencia del técnico del Real Madrid ante los medios en la previa del partido de LaLiga contra el Mallorca en Son Moix

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, en rueda de prensa

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, en rueda de prensa / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

Denís Iglesias

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