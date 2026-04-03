Álvaro Arbeloa, en directo: la rueda de prensa previa al Mallorca - Real Madrid

FIN DE LA RUEDA DE PRENSA

Final de la rueda de prensa de Arbeloa. El entrenador blanco ha cerrado filas con la versión pública dada por Mbappé y su rodilla, dando por falsas las informaciones que trascendieron en la prensa francesa. Chanza con Ancelotti por haber alineado a Vinicius en los dos partidos y plena mentalidad de que el futuro del Real Madrid esta temporada se juega en apenas seis días.

¡Hasta aquí la intervención! Recuerda seguir toda la previa y detalles del Mallorca - Real Madrid en SPORT.es.

¡Gracias por estar ahí!