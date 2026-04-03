Mallorca - Real Madrid: Horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Tras el parón internacional, el Real Madrid retoma la competición liguera con una salida al estadio de Son Moix, donde le espera un Mallorca necesitado de puntos ante su afición. El conjunto blanco afronta un nuevo compromiso de LaLiga EA Sports en un tramo de temporada donde cada punto empieza a tener un valor diferencial en la pelea por el título.

Arbeloa recupera efectivos importantes para el once titular, destacando a un Kylian Mbappé que marcó con Francia en el parón de selecciones, pero sigue teniendo ausencias sensibles como Courtois o Mendy además de la baja por sanción de Fede Valverde tras ver la roja directa por una entrada sobre Baena.

Mbappé apunta al once, pero Vinicius podría descansar / EFE

Enfrente estará un Mallorca en situación límite. El conjunto bermellón llega en puestos de descenso y con la necesidad urgente de sumar puntos para salir de la zona roja. Su dinámica reciente no es positiva, pero en casa ha demostrado ser competitivo y capaz de incomodar a sus rivales.

Horario del Mallorca - Real Madrid

El partido entre Mallorca y Real Madrid se disputa el sábado 4 de abril de 2026, a partir de las 16:15 horas (horario peninsular español) en el Estadi Mallorca Son Moix.

Dónde ver el Mallorca - Real Madrid

El encuentro se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar Plus+, en el canal Movistar LaLiga, además de en plataformas como Orange TV.

Como es habitual, también podrás seguir todo lo que ocurra en el partido a través de SPORT, con la narración en directo, la crónica y las reacciones tras el choque.