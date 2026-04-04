Resumen, resultado y goles del Mallorca - Real Madrid de LaLiga EA Sports

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"Esta derrota es mía, se lo he dicho a los jugadores. Necesito que piensen en el martes (contra el Bayern). Esta derrota es del entrenador del Madrid, tenemos que creer en el partido de Champions, en una competición que para nosotros es muy importante"

"¿Un favor del Atlético? No pierdo el tiempo en lo que no puedo controlar"

"El rendimiento de Bellingham es normal, tiene que coger ritmo de competición. Es el segundo partido que juega, así que paciencia con él"

"No tenemos tiempo para preparar lo del martes, pero el madridismo nos brindará otra gran noche, con ellos es mucho más fácil"