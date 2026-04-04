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Resumen, resultado y goles del Mallorca - Real Madrid de LaLiga EA Sports

Así hemos vivido el minuto a minuto del partido Mallorca - Real Madrid de la jornada 30ª de LaLiga desde Son Moix

Resumen, goles y highlights del RCD Mallorca 2 - 1 Real Madrid de la jornada 30 de LaLiga EA Sports / LALIGA

Víctor González

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