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Resumen, resultado y goles del Mallorca - Real Madrid de LaLiga EA Sports
Así hemos vivido el minuto a minuto del partido Mallorca - Real Madrid de la jornada 30ª de LaLiga desde Son Moix
Hasta aquí el directo del Mallorca - Real Madrid, con una alegría inesperada desde Son Moix. Los de Flick, ahora, no pueden fallar... ¡Nos volvemos a ver esta noche con el Atlético - Barça desde el Metropolitano!
Más de Arbeloa
"Esta derrota es mía, se lo he dicho a los jugadores. Necesito que piensen en el martes (contra el Bayern). Esta derrota es del entrenador del Madrid, tenemos que creer en el partido de Champions, en una competición que para nosotros es muy importante"
"¿Un favor del Atlético? No pierdo el tiempo en lo que no puedo controlar"
"El rendimiento de Bellingham es normal, tiene que coger ritmo de competición. Es el segundo partido que juega, así que paciencia con él"
"No tenemos tiempo para preparar lo del martes, pero el madridismo nos brindará otra gran noche, con ellos es mucho más fácil"
Arbeloa, en rueda de prensa
"Está claro que está más difícil que antes de empezar el partido. Nos quedan ocho partidos y nuestro objetivo es ganarlos, lo tenemos que hacer con un nivel más alto que hoy. Es más difícil, la distancia esta noche puede ser mayor"
"Seguramente la ansiedad de verte por detrás del marcador. Nos hemos encontrado a un Mallorca en un contexto mejor para ellos. No hemos tenido esa paciencia ni tener situaciones de uno para uno. Nos han faltado situaciones, con una primera parte mejor que la segunda"
"Lo que digo siempre, para mí es más fácil ver la dificultad del rival, pero lo complicado es para los jugadores entender que sin ir al 200% no vamos a ganar. Esto es la élite y se paga"
Muriqi, en Movistar+
"¿Las lágrimas? Soy humano, las emociones a veces me llevan... Vengo de fallar un penalti en el 92' y perder un punto, perdimos con mi país la oportunidad de ir al Mundial que era el sueño de mi vida y de repente marco este golazo para ganar"
"Hemos conseguido la victoria, muchas gracias a la afición. Gracias por lo que me dais, afición, ojalá nos podamos mantener en Primera"
"Estoy orgulloso, hemos hecho un buen trabajo ante el mejor equipo del mundo"
Increíbles imágenes de los jugadores del Mallorca sobre el césped del Son Moix. El conjunto bermellón ha salido del descenso con este triunfo ante los blancos, que siguen protestando (ellos sabrán) a Sánchez Martínez
FINAL DEL PARTIDO | MLL - RMA (2-1)
¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL! Mallorca t'estimo! Los de Demichelis sirven LaLiga en bandeja al Barça, que no puede desaprovechar el regalo del Madrid en Son Moix
M.96 | MLL - RMA (2-1)
¡Añade dos minutos más, hasta el 97'! Estalla Son Moix, ataca Vinícius... ¡Y es saque de puerta, se la come el Madrid que pedía córner!
M.95 | MLL - RMA (2-1)
Manos de Pitarch, se salva el Mallorca... ¿A qué espera José María Sánchez Martínez? Ya estamos en el 95', se cumple el tiempo añadido
M.93 | MLL - RMA (2-1)
Y esto vuelve a ser una trinchera bermellona en Son Moix... Los de Demichelis sacan agua como pueden, la ha tenido Mastantuono... QUEDAN DOS MINUTOS
M.90 | MLL - RMA (2-1)
Contra de vértigo del Mallorca con el Madrid vendido, la deja Mateo Joseph para el futbolista kosovar que, con un control exquisito, se la coloca en la derecha para batir a Lunin
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