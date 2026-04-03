Mallorca - Real Madrid: alineaciones probables del partido de la Liga EA Sports

Se terminó el parón de selecciones; toca volver a poner el modo clubes para este apasionante final de temporada. El Real Madrid tiene dos objetivos en la mente: la Liga y la Champions. Para el primero deben conseguir recortar los cuatro puntos de diferencia que lo alejan del Barça; este sábado ante el Mallorca tendrán la primera oportunidad.

Los de Arbeloa recibieron una buena y una mala noticia en el parón. Vinicius terminó tocado con Brasil y, según apuntan desde Madrid, no será titular en Son Moix. De hecho, el salmantino podría darle descanso todo el duelo si ve que no es necesaria su entrada. La buena noticia fueron los minutos de Kylian Mbappé. El francés volvió a jugar con regularidad con Francia y parece preparado para volver al once titular ante el Mallorca.

Los locales también necesitan sumar de tres. El Mallorca cayó antes del parón a zonas de descenso después de perder en Elche 2-1. Muriqi tuvo la oportunidad de igualar la contienda en el último segundo de penalti, pero la envió a las nubes. El kosovar será la gran arma de Demichelis para intentar hacer daño al Madrid.

El argentino recupera para la causa a Kumbulla y a Takuma Asano, dos futbolistas muy atacados por las lesiones este curso. Además de la vuelta de Jan Virgili tras sus dos partidos de sanción. Pero la peor noticia es la lesión de Antonio Raillo. El capitán del Mallorca no podrá estar ante el Madrid e incluso podría perderse lo que queda de temporada dependiendo de cómo salgan las pruebas médicas.

ALINEACIONES PROBABLES DEL MALLORCA - REAL MADRID:

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Omar Mascarell, Samú Costa, Pablo Torre; Mateo Joseph, Vedat Muriqi, Jan Virgili.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Güler, Tchouaméni, Pitarch, Camavinga; Mbappé, Brahim.