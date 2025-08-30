Mallorca, otro hueso para Xabi Alonso

El Real Madrid recibe a otro hueso en el Bernabéu, el RCD Mallorca de Jagoba Arrasate. Xabi Alonso va engrasando la maquinaria, da por finalizada la primera fase de preparación, y ya sabe lo que se va a encontrar. Será el tercer rival en Liga esta temporada que se encerrará y buscará a Muriqi con balones largos o transiciones a la contra con Asano y Darder al mando. La incógnita es saber qué elige Xabi Alonso en ataque para romper la muralla isleña, con un Mbappé enchufado como principal referencia.

Será el último partido marcado por un cierre de mercado que altera las ecuaciones de los entrenadores. Xabi lo da por cerrado con la continuidad de Ceballos y Rodrygo, y quien sabe si se encuentra con un regalo final en forma de centrocampista. Jagoba espera el desenlace final de los culebrones de salida que protagonizan Maffeo, Larin y Samu Costa. “Si salen Maffeo o Samu (no convocados), necesitamos jugadores para cubrir las bajas, con Larin es distinto, porque hemos incorporado a Mateo Joseph que juega en su posición”, apunta el técnico, que espera empezar a montar su “puzle” a partir del próximo lunes aprovechando el parón de selecciones.

Novedades

Xabi podría repetir el equipo que opuso en el estreno liguero a Osasuna con una variante, mantener a Mastantuono en lugar de Brahim en el extremo derecho. Alexander Arnold, Militao y Vinicius recuperarían la titularidad en lugar de Carvajal, Rudiger y Rodrygo, que salieron de inicio en Oviedo. De todas formas, Xabi sigue avisando de que nadie tiene el puesto asegurado.

Es el ataque donde más pruebas tiene que hacer para encontrar la combinación que mejor conecte entre sí. Vinícius, Mastantuono, Rodrygo, Brahim e incluso Gonzalo tienen opciones de acompañar a Kylian en ataque. El compromiso colectivo es innegociable para el tolosarra, que ha rotado el ataque en los dos partidos disputados.

Mbappé y una muralla

Un Madrid que ya ha arrancado y que empieza a enseñar los dientes. Xabi sabe lo que quiere pero necesita tiempo para ajustar los mecanismos, especialmente en ataque. De momento son las individualidades las que le solventan la papeleta, porque no acaba de aligerar el juego ofensivo con mimetismos para eliminar la resistencia defensiva rival. El único seguro es Mbappé, con goles que abrieron los marcadores en los dos primeros partidos. Lleva tres en dos partidos y siete jornadas de Liga marcando de manera consecutiva.

Arrasate evalúa alinear tres centrales para proteger a Leo Román. Una muralla que desactive a un rival que no regala nada en esta nueva etapa a las órdenes de Alonso. El de Berriatua ve un Madrid más ordenado al del año pasado, que apenas concede transiciones. Los datos le dan razón, solo le ha disparado tres veces entre palos en dos partidos en los que no ha encajado ningún gol. Su desventaja es que Xabi sabe lo que tiene desde el principio, mientras que él sigue esperando con ansiedad el cierre de mercado. Una visita difícil sin renunciar a nada. Es la firma que llevan sus equipos.