El Mallorca puede hacer campeón al Barça en el Bernabéu

El Barcelona puede proclamarse campeón de Liga sin jugar si el Mallorca suma algún punto en el Bernabéu. Un triunfo blanco obligaría los de Flick a hacer lo mismo en el derbi ante el Espanyol. Los bermellones visitan a un Real Madrid con el ánimo por los suelos y el equipo roto por las lesiones y las sanciones.

Será, además, el penúltimo partido de Carlo Ancelotti ante su afición, que no puede estar contenta con el trayecto de su equipo. La última derrota ante el Barça confirma la frustración de un proyecto fallido.

Madrid casi de luto y con los remiendos de una plantilla rota, 10 bajas y sin siete u ocho titulares habituales, para recibir a un Mallorca que aspira a Europa. Los blancos debe asegurar el segundo puesto con una victoria, e incluso un empate, y rearmarse para el Mundial de Clubes ya con Xabi Alonso al mando. Los isleños llegan en un buen momento para hacer leña del árbol caído y dar la Liga 28 al Barcelona. Tres puntos claves para mantener sus aspiraciones continentales en pugna con el Celta, Rayo, Valencia y Osasuna.

Papelón

Papelón Ancelotti está obligado a inventarse un once de circunstancias con una convocatoria compuesta por nueve canteranos, incluido Asencio. Llega sin Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Vinicius, Rudiger, Mendy, Lucas y Rodrygo, todos lesionados, a los que se suma Tchouameni por sanción.

El italiano tiene el favor de una afición que le reconoce su trabajo, pero que le reprocha su falta de cintura en un curso en el que no ha sabido actualizar su fútbol. Ha sido un Madrid desorientado, sin rumbo, sujetado por sus estrellas en un fútbol que se juega en equipo.

El Madrid con 10 bajas para recibir al Mallorca / Efe

Los mallorquines tampoco llegan en su mejor momento futbolístico pese a ganar con apuros el sábado al descendido Valladolid. El Bernabéu no se le da demasiado bien, no gana desde el 2009 (1-3), con ocho derrotas consecutivas desde entonces. Jagoba Arrasate, que cumple sus 500 partidos en los banquillos, llega con las bajas de Morlanes, Navarro, Chiquinho y Abdón, que no alteran demasiado el bloque que viene utilizando.

Ingredientes

Ancelotti y los retales del equipo que le quedan tiene la difícil misión de contentar a un Bernabéu no es de esos estadios que perdone otro ‘espectáculo’ de los que viene viendo últimamente. No es plato de buen gusto sufrir cuatro derrotas ante el Barça, que le ha birlado los tres títulos nacionales.

El contrapeso puede ser el cariño que el madridismo tiene a Ancelotti y esa confirmación de un adiós anunciado que pone final a una etapa dorada en la que merece la mejor de despedida en el último partido de Liga ante la Real Sociedad.

Hay cuentas pendientes por los últimos enfrentamientos entre blancos y bermellones, en los que los isleños han impuesto un estilo intenso, agresivo, rascando al límite para descentrar y alejar a los blancos lo más posible de su mejor versión. Un ingrediente que se suma a las innumerables bajas madridistas, a su bajo estado de ánimo tras otro Clásico perdido, y la necesidad bermellona de puntuar para cumplir el sueño europeo ofrecen un atractivo inesperado al choque.