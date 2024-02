Malestar en el vestuario del Madrid por los vídeos a los árbitros

Continúa la polémica sobre el arbitraje en la Liga. Los vídeos de Real Madrid TV sobre ciertas decisiones arbitrales han llevado a que la situación genere malestar dentro del vestuario.

La COPE explicó que los futbolistas del Real Madrid, así como Carlo Ancelotti, creen que la estrategia del club está yendo demasiado lejos y que la crispación acaba notándose en el terreno de juego.

Esta tensión ya se notó en el último partido ante el Sevilla, tanto con el primer gol anulado al Madrid como en el gol de Modric que protestó el cuadro andaluz. El club hispalense anunció que había denunciado al Real Madrid por los vídeos de su televisión contra Isidro Díaz de Mera Escuderos y Pablo González Fuertes, el colegiado principal Ty el árbitro del VAR, por cuestionar la honradez e imparcialidad de los árbitros. El Sevilla contó con el apoyo de Tebas.

LaLiga estudia las posibilidades de la denuncia, que parece que no tendrá demasiado recorrido, ya que los vídeos se consideran libertad de expresión. Desde el Comité Técnico de Árbitros también se comentó la posibilidad de denunciar porque los colegiados no estaban cómodos con esta situación de tensión, pero no prosperó.

La pelota está ahora en el tejado del club, que tiene que decidir entre seguir con la guerra o aceptar la tregua que le pide su vestuario. Recordemos que el Real Madrid, además de los constantes vídeos sobre arbitraje, es la cara visible de las acusaciones al Barça sobre Negreira y mantiene el pulso con la UEFA y LaLiga por la Superliga y otros temas como el CVC.