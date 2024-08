Malestar en el Real Madrid con Modric

Luka Modric es, junto a Dani Carvajal, los últimos de una generación que lo ganó todo y que ha ido abandonando el equipo en los últimos seis años. El croata, que cumple 39 años el próximo 9 de septiembre, es un mito en activo que sigue dando lecciones de fútbol cada vez que Ancelotti lo pone, aunque el italiano le adjudicó un rol secundario desde la temporada pasada pese a las quejas del futbolista.

Modric renovó con el Real Madrid un año más / Efe

Pese a su edad y que ya no es fijo en las alineaciones del equipo, el club lleva dos años renovándolo por su rendimiento, compromiso, profesionalidad y el deseo del propio jugador de seguir en el equipo compitiendo al más alto nivel. “Siempre he dicho que me gustaría retirarme en el Real Madrid”, ha repetido en diferentes ocasiones. Lo que ha sorprendido en las oficinas blancas es la confirmación de que Modric seguirá defendiendo la camiseta de Croacia.

Más necesario sin Kroos

Una noticia que no acaba de caer bien en el club, donde esperaban que cerrase su etapa con su selección y se centrara en el equipo tras renovarlo con 39 años. Respeto total al deseo del futbolista, que quiere cumplir el sueño de disputar su quinto Mundial. Se siente con fuerzas y preparado para asumir ambos compromisos, y espera rendir como lo ha venido haciendo hasta ahora.

Sin Kroos, Ancelotti necesita a Modric / Efe

La salida de Kroos hace que Ancelotti tenga que utilizar con más asiduidad al croata. Su presencia aporta experiencia a un centro del campo que ha perdido a su motor principal, y que completa con otros jugadores que se alejan al perfil del alemán y del croata. Ya la temporada pasada Modric se desgastó más de lo deseado con Croacia, formando parte del bloque de jugadores que disputaron más minutos con sus selecciones junto a Rudiger, Valverde y Rodrygo.

Capitán en los dos equipos

Modric, capitán de Croacia y capitán del Real Madrid, es un referente en ambos equipos, con la diferencia de que en su club es suplente mientras que en su selección es fijo, salvo que a partir de ahora acabe desempeñando un rol similar al que tiene en el Madrid. Si sigue siendo fijo, será uno de los jugadores a los que Ancelotti se va a ver obligado a dar vacaciones cuando regrese de jugar con su selección.

El italiano anunció que pondrá en marcha el plan de dar descansos a los jugadores internacionales que más partidos jueguen, y aunque Modric no será fijo en el equipo, su edad obligará al cuerpo técnico a darle descansos para mantener su mejor nivel físico durante los diez meses que durará la temporada.