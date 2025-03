Malestar con De la Fuente por marear a Asencio

En el Real Madrid están contentos de que Luis de la Fuente se acordara de Raúl Asencio. Su convocatoria tampoco extrañaba a nadie después del rendimiento ofrecido con el equipo esta temporada, pero sí ha molestado que el seleccionador le negase el debut y más la justificación que ha dado para no ponerlo, al considerar que era un partido tan importante que le suponía una apuesta difícil.

Excusa sin fundamento

Una excusa sin fundamento, como diría Arguiñano, porque Asencio ha jugado esta temporada compromiso de la misma altura e incluso de mayor dificultad y exigencia con el Real Madrid, y en todos dio la talla y brilló como el que más. Por eso, en el club blanco no entienden al seleccionador, aunque el madridismo barrunta en las redes sociales que no es muy partidario de utilizar a los jugadores de su equipo.

Es cierto que en la plantilla madridista hay pocos españoles y salvo Carvajal, los demás tienen que hacer méritos dobles para que se acuerde de ellos. No se olvidan del caso Brahim, que acabó eligiendo Marruecos por los ‘olvidos’ de De la Fuente. Entienden que no llame a Lucas Vázquez, aunque discuten que no se acuerde de Fran García, que ha jugado esta temporada 35 partidos de los 48 que llevan disputados. Además, tienen claro que Ceballos lo va a tener muy difícil, aunque su lesión ha facilitado al seleccionador la tarea.

Éxodo por el ‘Virus FIFA’

A pesar de todo, en el club hay tranquilidad con este asunto, e incluso ven bien que Asencio vuelva sin carga extra de minutos de cara a lo que se avecina para ellos. Y es que si con España sus jugadores apenas cuentan para De la Fuente, para el resto de las selecciones si hay éxodo masivo. En esta ocasión han sido 15 los jugadores, 16 con Asencio, los que han sido presa del ‘Virus FIFA’. Per podrían haber sido 20 de los 23 que forman la plantilla si no hubiesen estado lesionados Militao, Carvajal, Mendy y el propio Ceballos.

Lo que menos ha gustado es que Asencio no haya debutado, que hubiese supuesto una dosis anímica extra para el jugador, y más tras la lesión de Cubarsí y que su relevo, Huijsen jugase partido y medio. Se alegran por el hispano-holandés, al que quiere echar el lazo, aunque en las redes avisan irónicamente al central que igual si ficha por el Madrid De la Fuente puede olvidarse de él. Lo que sí tienen claro es que Asencio no tiene nada que envidiar futbolísticamente a Le Normand, pero entienden que el hispano-francés juegue por ser una apuesta personal del seleccionador.