Maldini, sobre la vuelta de José Mourinho: "Viene para romper la hegemonía del Barça, pero es muy difícil, debido a que el club azulgrana tiene un gran equipo con jugadores muy jóvenes"

El Real Madrid inicia LaLiga con el objetivo de volver a conquistar el campeonato, algo que no consigue desde hace dos temporadas, coincidiendo además con un periodo en el que no ha levantado ningún título. Por esta razón, Florentino Pérez decidió volver a contar con los servicios de José Mourinho. Una apuesta arriesgada, pero en la que confía plenamente.

Mourinho redebutará ante el Espanyol en el RCDE Stadium, en un partido en el que se espera que sea vibrante. Su vuelta a LaLiga está dando mucho de qué hablar, por lo que desde SPORT nos interesamos en conocer la opinión de uno de los periodistas más mediáticos de España, Julio Maldonado, más conocido como Maldini.

El comentarista de Movistar Plus se mojó de lleno sobre si el presidente del Real Madrid había acertado con el fichaje del entrenador portugués. En primer lugar, Maldini fue cauteloso: "El tiempo lo dirá". Aunque, reconoció que "yo no creo mucho en Mourinho, pero me puedo equivocar".

No obstante, el analista tiene claro que el portugués "viene para romper la hegemonía del Barça, pero es muy difícil, debido a que el club azulgrana tiene un equipo con jugadores jóvenes muy importantes, como Joan Garcia, Pau Cubarsí, Pedri y Lamine Yamal, que son su columna vertebral".

No es el único problema que se encontrará Mourinho, pues el conjunto azulgrana "tiene a un entrenador como Hansi Flick, que hace jugar a su equipo de memoria y que ha conseguido que sea muy complicado en 38 partidos ganarle la liga".

Hansi Flick, entrenando / FCB

"Habrá que ver qué tipo de fútbol hace Mourinho"

El periodista no dudó en reconocer que "el Real Madrid está fichando muy bien durante este mercado de fichajes", algo que puede ir a la contra de Mourinho, especialmente por si las cosas no arrancan: "Es una presión añadida... está obligado a romper la hegemonía del Barça, pero lo tendrá difícil".

Mourinho, durante un entrenamiento con el Real Madrid / Europa Press

A nivel táctico, Maldini tiene dudas: "Habrá que ver qué tipo de fútbol hace Mourinho. En estos últimos años, cuando se enfrentaba a un equipo superior se blindaba muy bien, pero claro en el Real Madrid va a tener jugadores para dominar el juego".

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"En la mayoría de encuentros, veremos a un equipo dominante y que generará ocasiones de gol, excepto en partidos contra conjuntos como el Barça, que le intentará quitar la pelota", concluyó.