Maldini se vuelca con el Real Madrid de Arbeloa y avisa al Barça: "Más presión"

Semana perfecta para el Real Madrid después de vencer al Manchester City (3-0) y al Elche (4-1). El equipo de Álvaro Arbeloa no estaba atravesando su mejor momento de forma, pero los jugadores han dado un paso al frente para romper la mala dinámica y demostrar que pueden competir hasta el final, tanto en la competición liguera como en la Champions League.

Ayer, el Real Madrid derrotó con comodidad al Elche gracias a una destacada actuación de Valverde, que culminó con un gol de Arda Güler, que pasará a la historia como uno de los tantos más impresionantes jamás vistos en el Santiago Bernabéu. Como ya es habitual, Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó el encuentro en su canal de YouTube.

En primer lugar, el comentarista de Movistar+ comentó que "el Real Madrid le mete más presión al Barça", en una semana "tremenda para el equipo de Arbeloa". Asimismo, reconoció que el técnico "ha terminado por tirar de muchos canteranos, casi parecía el Castilla con algún refuerzo del primer equipo".

Sin embargo, destacó su gran actuación: "Han dejado mucha calidad y bastantes detalles. Por ejemplo, Palacios y Manuel Ángel han sido los dos que más me han gustado".

Palacios, Huijsen, Courtois, Camavinga y Diego Aguado celebran el gol de Güler. / REAL MADRID

El Elche, contra las cuerdas

Maldini también quiso analizar la situación actual del Elche, un equipo que ha pasado de un prometedor inicio a una caída en picada, y que se encuentra en una posición delicada, sin haber logrado aún una victoria en lo que va de año: "El equipo se le está deshaciendo a Eder Sarabia y podría acabar la jornada en descenso".

"El Elche es un equipo con un estilo de juego que prioriza la posesión del balón, pero prácticamente no ha generado peligro sobre la portería de Thibaut Courtois. Su único gol llegó gracias a un error muy grave de Camavinga, pero fuera de eso, no ha mostrado ninguna amenaza significativa", compartió en su canal de YouTube.

La semana de Fede Valverde

Uno de los jugadores del partido volvió a ser Fede Valverde, según Maldini. "La semana de gloria de Fede Valverde... Es un jugador que siempre me ha encantado y hoy me ha marcado un gran gol que tiene mucho mérito, porque es un disparo con el interior y le da la potencia justa para buscar la escuadra".

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A pesar del gran momento de forma del Real Madrid, el comentarista de Movistar+ avisó: "El partido contra el Manchester City va a ser de un desgaste brutal, ya que el Madrid sufrirá mucho, pues los de Guardiola saldrán volcados desde el principio".