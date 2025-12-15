Maldini sentencia al Real Madrid en Vitoria y deja un recado al arbitraje: "No me ha terminado de convencer"

El Real Madrid logró una nueva victoria in extremis que le permite no descolgarse de LaLiga y sumar tres puntos que otorgan algo de oxígeno a Xabi Alonso. Sin embargo, pese al triunfo en Vitoria, el conjunto blanco sigue sin transmitir la fiabilidad necesaria para aspirar a todos los títulos. El trabajo del técnico donostiarra continúa bajo en tela de juicio y un nuevo tropiezo antes de Navidad podría resultar definitivo para su continuidad en el cargo.

Como ya es habitual, Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó el triunfo del Real Madrid ante el Deportivo Alavés en su canal de YouTube. El analista aseguró que "era un partido de mucha presión para el Madrid", ya que "Xabi Alonso probablemente se podía jugar el puesto".

El comentarista de Movistar+ quiso dejar claro que "a mí no me ha terminado de convencer el Madrid". Uno de los motivos que destacó es que en varios tramos del encuentro el equipo del entrenador donostiarra "se ha relajado mucho", lo que pudo suponer no llevarse los tres puntos a la capital española.

Por otro lado, Maldini alabó el gran rendimiento de Rodrygo: "Otra vez ha hecho un muy buen partido, marcando el gol del triunfo". Tampoco se olvidó del trabajo de Mbappé: "Sigue siendo un hombre clave con ese golazo que ha marcado en el 0-1".

Rodrygo durante el partido ante el Alavés / AP

No obstante, no le gustó nada el partido de Vinicius: "No está en un buen momento de forma. Aunque es verdad que ha hecho la jugada del segundo gol, pero el extremo brasileño no está en su mejor momento, ni mucho menos".

"El equipo ha dejado muchas carencias"

El analista expuso que el Madrid se encontró a un Alavés débil, ya que es un equipo al que le ha faltado mucha capacidad de remate: "Ha llegado muy poquito arriba y ha habido momentos en los que se ha metido en el partido, pero el equipo ha dejado muchas carencias". Según él, Antonio Blanco fue el mejor del conjunto vitoriano.

Una de las jugadas más polémicas del encuentro fue un posible penalti de Tenaglia sobre Vinicius, ante el que Maldini no se mordió la lengua al afirmar que "esa jugada es penalti", algo que el colegiado Víctor García no vio y tampoco desde la sala VAR. "No va a haber mucha polémica porque el Madrid acabó ganando el partido", aclaró en su canal de YouTube.

A pesar de la victoria, Maldini sigue sin confiar en este equipo: "No me parece que haya sido un partido como para que el Madrid vuelva a creer en sus posibilidades reales de ganar todos los títulos. Es la sensación que he tenido". Además, señaló que "Xabi Alonso salva un match-ball".