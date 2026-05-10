Maldini sentencia al Real Madrid: "Es un desastre absoluto"

El clásico entre FC Barcelona y Real Madrid llega cargado de tensión, polémica y con unas declaraciones explosivas de Julio Maldonado.

Durante su análisis y pronóstico de la jornada, el periodista no se mordió la lengua al hablar del momento que atraviesa el conjunto blanco y dejó una frase demoledora sobre el equipo de Arbeloa.

"Es un desastre absoluto lo que está pasando en el Real Madrid este final de temporada", afirmó Maldini, que además aseguró que el equipo transmite "sensaciones de equipo desnortado completamente de cabeza a los pies".

Maldini ve al Barça muy favorito

El analista considera que la Liga está totalmente decidida y que el Barça tiene todo a favor para proclamarse campeón incluso antes de acabar la temporada. Según explicó, el empate ya le sirve al conjunto azulgrana para conquistar matemáticamente el título.

Maldini cree que el equipo culé llega algo justo físicamente, pero aun así mantiene una superioridad clara sobre el Madrid. También destacó que el ambiente en el estadio será de auténtica fiesta y que el Barça saldrá desde el inicio a buscar la victoria.

En su pronóstico final dejó unos porcentajes que han incendiado las redes: 55% de posibilidades para el Barça, 30% para el empate y sólo un 15% para el Real Madrid.

La pelea entre jugadores del Madrid agrava la crisis

Uno de los puntos más polémicos del análisis fue la situación interna del vestuario madridista. Maldini habló abiertamente de la pelea entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde.

"Un jugador se va a perder el clásico porque se ha peleado con un compañero", lamentó el periodista dejando claro que la imagen que transmite el equipo es muy preocupante.

"El Madrid sólo puede ganar esperando atrás"

Maldini también fue muy contundente al analizar el planteamiento táctico que necesitaría el Madrid para competir en el Camp Nou.

Según explicó, la única posibilidad blanca pasa por encerrarse atrás y buscar contragolpes al espacio. Una idea que, para él, resulta impropia de un club de la dimensión del Real Madrid.

"Para un equipo tan grande como el Madrid, normalizar que ante los grandes sólo puedes ganar así… en mi opinión no", afirmó.

El Barça podría cantar el alirón ante su eterno rival

El gran morbo del encuentro estará en que el conjunto azulgrana puede proclamarse campeón precisamente ante el Madrid. Maldini recordó que sería un escenario histórico y que apenas ha ocurrido una vez que un clásico decidiera matemáticamente el título de Liga.

Mientras tanto, el periodista dejó claro que el Madrid llega hundido anímicamente y con multitud de bajas importantes, mientras el Barça mantiene el control total del campeonato.