Maldini sentencia a Carvajal: "No está para jugar en el Madrid. Me da pena verle así"

La derrota del Real Madrid deja al equipo blanco muy tocado y, especialmente, a su entrenador, Álvaro Arbeloa, que volvió a fallar en la alineación en Pamplona. El periodista y analista, Julio Maldonado 'Maldini', destacó sobre todo la titularidad de Carvajal y sentenció al lateral: "Me da pena y rabia ver a Carvajal así. No está para jugar. Víctor Muñoz, ex del Real Madrid, le ha destrozado. Le ha hecho un daño permanente y difícilmente será titular ante el Benfica", señaló desde su canal de 'youtube'.

Y es que es evidente que la lesión de rodilla le ha hecho mucho daño a Carvajal, pero el lateral tiene mucho peso dentro del vestuario y no veía justa su situación. Las quejas hicieron su efecto y Arbeloa le regaló la titularidad en Pamplona naufragando totalmente. Trent Alexander-Arnold jugará de inicio ante el Benfica en una posición en la que el Madrid ha tenido muchos problemas.

Maldini también expresó su preocupación por Killyan Mbappé, un futbolista que ha ido a menos en las últimas semanas. "El Real Madrid necesita mucho más de Mbappé. No sé si está lesionado, pero es evidente que no está al 100%. No es el de inicio de temporada y eso el equipo lo nota".

Maldini no sabe hasta dónde puede llegar este Madrid, pero tiene claro que le falta mucho fútbol en el centro del campo y así es muy difícil tener continuidad en los resultados. Y, ojo, también avisó de que el Madrid debe mejorar mucho para el duelo ante el Benfica si no quiere tener un susto en un partido que puede ser crucial para la temporada blanca. Una derrota podría generar una auténtica crisis en el conjunto blanco, con el futuro de Arbeloa en juego.