Maldini sentencia el Bayern-Real Madrid: "No llegan en su mejor momento"

Maldini no se anduvo con rodeos al analizar la situación del Real Madrid antes de visitar el Allianz Arena.

Su frase "lo veo muy difícil, sinceramente, lo veo muy complicado" resume el tono general de su valoración sobre las opciones blancas. El 1-2 de la ida obliga al Madrid a una gesta en un estadio donde el Bayern se muestra prácticamente intratable.

El analista recordó que el Madrid se juega la temporada, con la Liga casi imposible y sin margen de error en Europa. La presión es máxima y las sensaciones, según él, no acompañan.

La baja de Tchouameni, un golpe estructural

Uno de los puntos más insistentes de Maldini fue la ausencia del mediocentro francés. En sus palabras, "la baja de Tchouaméni es mucho más importante de lo que parece", porque deja al equipo sin su mejor especialista defensivo y obliga a recolocar piezas clave.

Camavinga, según Maldini, "No está bien sino que además te obliga a ya empezar a descolocar a jugadores; ha demostrado claramente que no puede jugar en esa posición"; además añade que Valverde deberá multiplicarse en tareas defensivas y que Bellingham se verá obligado a retrasar su posición, alejándose de zonas donde marca diferencias.

El resultado: un centro del campo debilitado y con menos capacidad para lanzar a Vinicius y Mbappé al espacio.

El Bernabéu pitó a Camavinga al ser sustituido en el partido ante el Girona / EP

Un Bayern que somete y un Madrid obligado a sobrevivir

Maldini subrayó que el Bayern, en casa, "somete prácticamente a todos". Para él, el Madrid tendrá que resistir un "chaparrón defensivo" constante y esperar a salir al espacio, aunque ve difícil que pueda hacerlo con continuidad.

El analista también recordó que el Bayern ha marcado en todos los partidos de la temporada, lo que obliga al Madrid a anotar al menos dos goles para tener opciones reales.

Vinicius y Mbappé, obligados a ser decisivos

Aunque reconoce que el Madrid puede agarrarse a la calidad de sus dos estrellas, Maldini fue claro: no llegan en su mejor momento. Sobre Mbappé señaló que "está fallando mucho", y sobre Vinicius que estuvo "muy por debajo de lo que necesita el Madrid" en la ida.

Sin un mediocampo capaz de lanzarles con claridad, su impacto dependerá de acciones aisladas o errores del Bayern.

Celebración de Mbappé y Vinicius / EFE

El único camino: arriesgar desde el inicio

Para Maldini, el Madrid no tiene margen para especular. Asegura que "tiene sentido arriesgar desde el principio", porque si el Bayern golpea primero, la eliminatoria quedaría prácticamente sentenciada.

La presión alta que funcionó en la segunda parte del Bernabéu deberá repetirse, aunque reconoce que hacerlo en Múnich es mucho más complicado.

Un reto mayúsculo

El mensaje de Maldini es inequívoco: el Real Madrid puede pasar, pero necesita una noche perfecta en un escenario donde casi nadie sobrevive.

Según los cálculos del analista, el Bayern de Múnich tiene un 85% de posibilidades de clasificarse para semifinales, mientras que el Real Madrid contaría solo con un 15%, es decir "de cada 100 eliminatorias, 15 pasaría al Real Madrid" a lo que añade que "no estoy diciendo que es imposible, de hecho creo que le estoy dando bastantes posibilidades".

Entre bajas, dudas en el juego y un rival en plena forma, la eliminatoria exige una de esas gestas que alimentan la leyenda blanca.