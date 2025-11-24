Maldini saca los colores al Real Madrid de Xabi Alonso: "El equipo no funciona"

Con la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid se esperaba una revolución de arriba abajo en cuanto al nivel de juego. Sin embargo, con el paso de los partidos, el juego del equipo se parece cada vez más al de la pasada temporada con Carlo Ancelotti. El conjunto blanco vive de las individualidades, y así lo volvió a demostrar ayer en el Martínez Valero ante un buen Elche, entrenado por Eder Sarabia.

El Real Madrid suma dos partidos seguidos sin conocer la victoria, una dinámica que empieza a ser preocupante, y el gran señalado es el entrenador donostiarra, quien no está sabiendo reconducir la situación desde el banquillo.

Ayer, el equipo blanco rescató un punto in extremis tras un gol que dará mucho de qué hablar, debido a que Vinicius cometió falta sobre Iñaki Peña.

Como ya es habitual Julio Maldonado, más conocido como Maldini, no perdió la oportunidad de analizar lo que había sido el encuentro en X, antes conocido como Twitter, donde dejó claro que el más dañado del empate en el Martínez Valero fue Xabi Alonso.

El analista de Movistar+ señaló que el técnico donostiarra intentó agitar el cóctel desde el primer minuto del encuentro con un once revulsivo, pero que no acabó funcionando. "Cambia el equipo, el dibujo, deja fuera a Vinicius (y a Valverde pero lo de Vini es más relevante por razones obvias)", comentó en la red social de Elon Musk.

A pesar de intentar algo nuevo, Maldini comentó que "el equipo no funciona", dejando en evidencia que el principal responsable es Xabi Alonso. Además, únicamente puso en valor el esfuerzo de Kylian Mbappé, a pesar de no ver puerta: "Sólo en Mbappé vi auténtica rebeldía".

El Real Madrid, contra las cuerdas

La situación del Real Madrid empieza a ser más que preocupante, y Maldini ya avisó de lo que se le espera en los siguientes encuentros: "Dos próximos partidos trampa en Atenas ante Olympiacos y en Girona, de esos que se dan por ganados de antemano".

En el caso de que el técnico de Tolosa no consiguiese dos victorias, el analista de Movistar+ tiene claro que "en caso de tropiezo, pueden ser definitivos para Xabi Alonso". Por último, añadió que "luego asoma el Manchester City en el Bernabéu":