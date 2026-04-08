Maldini revela el motivo por el que duda de la clasificación del Real Madrid: "Soy pesimista"

El Real Madrid logró sobrevivir al primer asalto de los cuartos de final de la Champions League contra el Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu. El conjunto de Álvaro Arbeloa perdió por 1-2, en un partido frenético que dominó el equipo de Kompany de principio a fin. No obstante, el Real Madrid gozó de cantidad de ocasiones, pero se encontró con un estelar Manuel Neuer.

El equipo blanco ya piensa en la remontada heroica en el Allianz Arena, y desde 'El Partidazo de COPE', presentado por Juanma Castaño, analizaron las posibilidades que tiene el Real Madrid para dar la vuelta a la eliminatoria.

Uno de los colaboradores que quiso compartir su opinión al respecto fue Julio Maldonado, más conocido como Maldini, quien no se mordió la lengua para reconocer que "yo soy pesimista".

El principal motivo que destacó es que "el Bayern no ha jugado a su máximo nivel, ni mucho menos".

El comentarista de Movistar+ señaló que "he visto un Bayern con el freno de mano puesto, ya que el Bernabéu impone mucho y no quería cometer errores, pero no he visto un equipo tan directo y agresivo, aunque ha sido superior en el primer tiempo".

El jugador que más le gustó del encuentro fue Michael Olise: "Me ha encantado". "Harry Kane ha estado bien, pero yo le he visto partidos mejores. Luis Díaz ha estado muy por debajo de su nivel", afirmó en 'El Partidazo de COPE'.

Harry Kane celebra su gol contra el Real Madrid, el segundo del Bayern de Múnich / Europa Press

Asimismo, se abrió en canal reconociendo que "el Madrid ha podido empatar". Respecto al partido en el Allianz Arena, el comentarista de 'El Partidazo de COPE' aseguró que la baja de Aurélien Tchouaméni es "clave".

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"Yo soy bastante pesimista para el partido de vuelta, no veo cómo el Madrid puede pasar", sentenció el comentarista de Movistar+.