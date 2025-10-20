Maldini desvela la clave de la victoria del Madrid y opina sobre el enganchón entre Vinicius y Nyom: "Una jugada fronteriza"

Victoria agónica del Real Madrid con un claro protagonista: Vinicius. El brasileño salió desde el banquillo y cambió por completo el rumbo del partido provocando dos expulsiones: primero la de Nyom, que llevaba menos de un minuto sobre el césped del Coliseum, y después la de Álex Sancris. Con superioridad numérica, Mbappé abrió el marcador y prolongó su racha goleadora.

El partido está dando mucho que hablar y Julio Maldonado, más conocido como Maldini, publicó un vídeo en YouTube analizando todas las jugadas polémicas, teniendo también en cuenta que la próxima jornada se disputará el Clásico en el Santiago Bernabéu.

"Hay mucho que analizar del partido. El Madrid recupera el liderato y afrontará como líder ese partido ante el Barça, del Clásico", empezó diciendo. El comentarista de Movistar+ se sinceró diciendo que el encuentro en el Coliseum "ha sido tremendo", pero también "polémico".

Maldini tiene claro que la jugada de la expulsión de Vinicius "marca bastante el partido porque el Getafe estaba defendiendo muy bien", lo que estaba perjudicando al ataque del Madrid, incapaz de encontrar claridad en los metros finales hasta la entrada de Arda Güler, clave para cambiar el rumbo del encuentro.

Nyom y Djene, jugadores del Getafe, protestan la expulsión del primero tras un acción con Vinicius. / Mariscal / EFE

También se rindió ante el rendimiento de Mbappé: "Es una auténtica barbaridad". Aunque admitió que no fue su mejor actuación, ya que empezó "fallando una ocasión de gol bastante clara, que a mí me ha extrañado que la haya fallado". No obstante, destacó que la sociedad entre el francés y el turco está siendo decisiva.

A pesar de la victoria, Maldini reconoció que "el Madrid no ha jugado bien... le estaba costando muchísimo hincarle el diente al Getafe", un equipo especialista en cerrarse en este tipo de encuentros.

La jugada polémica del partido

La salida de Vinicius fue letal: "Es un jugador que agita los partidos, que tiene profundidad, y que nada más entrar ha provocado una tarjeta amarilla, que ha obligado a quitar a Kiko Femenía, y luego ha llegado la expulsión de Nyom".

Después de ver repetida la jugada entre el brasileño y Nyom, Maldini no dudó en decir que "es una jugada bastante fronteriza, que si saca amarilla no es una locura, pero no me parece tampoco una locura la roja". Asimismo, reconoció que el defensa del Getafe "no puede hacer eso".