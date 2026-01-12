Maldini, perplejo con el cese de Xabi Alonso: "Me sorprende, pero..."

Saltó la sorpresa. Xabi Alonso ha sido cesado del Real Madrid después de perder la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona por 2-3. El técnico donostiarra no ha dado con la tecla, pero la buena imagen mostrada ayer en Arabia Saudí dejaba entrever que podría mantenerse hasta final de temporada. No obstante, Florentino Pérez ha cortado de raíz el problema y ha puesto a Álvaro Arbeola al frente de la dirección.

La noticia de la destitución del técnico donostiarra está en boca de todos. Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó el cese de Xabi Alonso en YouTube, donde compartió su punto de vista al respecto. "A mí me sorprende", empezó admitiendo.

No obstante, el comentarista de Movistar+ señaló que "es una situación que se veía venir, porque evidentemente el Madrid no está bien", aunque admitió que ayer el equipo blanco compitió "bastante bien" contra el Barça.

"El tiempo dirá si el Madrid se ha equivocado o no con la decisión tomada, pero está claro que se equivocaron al fichar a Xabi Alonso, ya que lo han cesado a los pocos meses", expuso en el vídeo.

Maldini recordó que Florentino Pérez lo fichó para jugar tal como lo hacía en el Bayer Leverkusen: con presión alta y un trabajo colectivo, dos aspectos clave que le funcionaron en Alemania, aunque en el Madrid no ha logrado replicarlos: "Lo ha intentado, pero al final ha acabado claudicando".

El de Movistar+ quiso dejar claro que "lo que le reprocho a Xabi Alonso es que se va a la calle sin imponer su fútbol". Por ejemplo, Maldini compartió el planteamiento de ayer: "En el último partido del Real Madrid, frente a un equipo superior como el Barça, vimos a un Madrid replegado, metido atrás. Tal vez esa era la única manera de afrontar el encuentro. No estoy afirmando que sea así, pero me frustra especialmente que no haya sido capaz de imponer sus ideas.

"También, los jugadores no han sido capaces de ofrecer el futbol que a él le gustaría ofrecer, un futbol agresivo que lo intentó en los primeros partidos y que en algún momento parecía que sí podía funcionar, pero no ha funcionado, evidentemente", compartió el analista.

Por último, Maldini fue tajante: "Este equipo es muy difícil ahora mismo de levantar. Tiene grandes jugadores, pero ¿algún técnico será capaz realmente de que los jugadores hagan lo que necesitan?". El comentarista ve un futuro muy negro para el Madrid, al menos para esta temporada.