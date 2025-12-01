Maldini se ofusca con el Real Madrid y sentencia el posible penalti a Rodrygo

El Real Madrid se ha olvidado de lo que es ganar en LaLiga. El equipo dirigido por Xabi Alonso volvió a quedarse sin los tres puntos frente a un sólido Girona. Con este empate, el conjunto blanco encadena ya tres jornadas sin conocer la victoria, todas ellas lejos del Santiago Bernabéu: Vallecas, Elche y Girona.

La mala dinámica del Real Madrid está en el punto de mira de todos. Una de las personas que quiso analizar el encuentro fue Julio Maldonado, más conocido como Maldini, quien tiene claro que el conjunto del técnico donostiarra no acaba de arrancar. También, compartió su punto de vista sobre el posible penalti de Rodrygo.

En el vídeo que publicó en YouTube, el analista recordó que "el Madrid pierde el liderato y pasa ya a ser del Barça". Maldini explicó que el Girona cerró muy bien las líneas, lo que hizo que el Madrid fuese incapaz de encontrar prácticamente juego entre líneas: "Esa ha sido la realidad del partido".

Sin embargo, el comentarista de Movistar+ compartió que el equipo blanco "ha podido ganar", ya que "ha habido tramos en los que sí que ha apretado y ha metido atrás al Girona". A pesar de ello, el analista aseguró que el Madrid tiene un gran problema, especialmente en el juego colectivo.

Maldini, enamorado de Ounahi

No tuvo dudas en decir que uno de los mejores del partido fue Azzedine Ounahi: "Me ha encantado". No obstante, explicó que "ya en la segunda parte estaba muy candado". El principal motivo que destacó es que "seguramente es un jugador físicamente frágil... pero lo que tiene es un talento para aguantar la pelota", y "para estar siempre bien ubicado para recibir en tres cuartos de campo".

Sobre el gol del '18' del Girona, destapó que fue "un golpeo fantástico". Además, Thibaut Courtois poco pudo hacer: "Courtois solo deja de parar lo imparable. Y lógicamente el golpeo de Ounahi es imparable".

Ounahi adelantó al Girona ante el Madrid / Dani Barbeito

La opinión de Maldini sobre el posible penalti de Rodrygro

Una de las jugadas más polémicas del encuentro fue el posible penalti de Rodrygo, y Maldini compartió su punto de vista: "Me ha parecido penalti. Viéndolo la repetición en la transmisión varias veces: a mí me parece que hay penalti".

La razón que otorgó es que "hace un recorte y hay un golpeo. El impacto no es un impacto muy potente, pero sí lo suficiente como para que Rodrygo se vaya al suelo". Asimismo, reconoció que "creo que el empate es justo".

Maldini advirtió al Madrid que se le espera un encuentro muy tenso en San Mamés: "Tiene un partido difícil... el Athletic Club no está muy bien, pero ya vienen un par de partidos mejor". Además, consideró que "va a ser un partido clave".