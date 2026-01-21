Maldini se moja y revela su opinión sobre Arbeloa en el Real Madrid: "No tengo nada contra él"

El Real Madrid parece que ha conseguido acallar las críticas durante unos días tras la victoria en la última jornada de liga y el 6 a 1 en Champions ante el Mónaco de este martes. Además, el partido sirvió para que algunos de los jugadores más cuestionados, como Vini o Bellingham, se reivindicaran, algunos de manera más evidentes que otros, con celebraciones dirigidas directamente a sus críticos.

Sin embargo, la duda sobre si el actual entrenador, Álvaro Arbeloa, es el candidato perfecto para dirigir al conjunto blanco continúa y se puede reactivar fácilmente en caso de una nueva derrota o victoria ajustada, sobre todo si el estilo de juego no convence.

Vinícius Junior celebra con Álvaro Arbeloa su gol contra el Mónaco. / AFP7 vía Europa Press

Por eso la pregunta sobre si la figura del exfutbolista encaja en una plaza tan complicada como la del banquillo del Bernabéu sigue estando muy presente y es motivo de debate entre algunos de los periodistas y expertos más conocidos del país.

Uno de ellos es Maldini, que no ha dudado en dar su opinión sobre Arbeloa en su última aparición en el pódcast 'Despejados', junto a Feeberse: "A mí no me convence, pero tampoco tengo nada contra él", revela.

Maldini, en el Santiago Bernabéu / YOUTUBE

No está de acuerdo con los críticos que hacen referencia al hecho de que le falte experiencia: "Tampoco la tenía Guardiola en el Barça, y tampoco la tenía Zidane", rememora. Por eso, cree que si el equipo no consigue salir del pozo, el culpable no será el salmantino.

En su lugar, Maldini piensa que el único capaz de levantar la plantilla y convencerla de que puede luchar por los títulos sería "un entrenador que tenga el peso de verdad para ponerse delante de estos jugadores porque haya sido un jugador de máxima élite".

Uno de los nombres que han salido en el radar es el de Jose Mourinho, en lo que sería un regreso a la casa blanca que algunos aficionados considerarían necesario para implantar mano dura. La realidad es que lo que señala el periodista es algo realmente complicado porque los grandes entrenadores tienen contrato en activo.

Hay otros, como Jürgen Klopp, que han resaltado el guirigay en el club y se han mostrado contrarios al regreso a los banquillos por el momento, ya que es responsable global de fútbol de Red Bull.