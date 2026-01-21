Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - Athletic SupercopaDónde ver Barcelona - Athletic SupercopaGalatasaray - AtléticoSlavia Praga - BarcelonaSlavia Praga - Barcelona horarioSlavia Praga - Barcelona alineacionesRashfordLuis Enrique DroLucas HernándezReal Madrid - MónacoOpen Australia hoyMarruecosTer StegenClasificación ChampionsCuentas Barcelona ChampionsCruces ChampionsEstrada FernándezEtapa 1 Tour Down UnderCuándo juega AlcarazHorario BadosaAlcarazCruces Copa del ReyUFC 324BrahimMercado de Fichajes hoyAparcarLey de SucesionesHacienda
instagramlinkedin

Viral

Maldini se moja y revela su opinión sobre Arbeloa en el Real Madrid: "No tengo nada contra él"

El periodista ha revelado su visión acerca de las capacidades del extécnico de la cantera para levantar la situación en el primer equipo

Maldini se moja y revela su opinión sobre Arbeloa.

Maldini se moja y revela su opinión sobre Arbeloa.

Pol Langa

Pol Langa

El Real Madrid parece que ha conseguido acallar las críticas durante unos días tras la victoria en la última jornada de liga y el 6 a 1 en Champions ante el Mónaco de este martes. Además, el partido sirvió para que algunos de los jugadores más cuestionados, como Vini o Bellingham, se reivindicaran, algunos de manera más evidentes que otros, con celebraciones dirigidas directamente a sus críticos.

Sin embargo, la duda sobre si el actual entrenador, Álvaro Arbeloa, es el candidato perfecto para dirigir al conjunto blanco continúa y se puede reactivar fácilmente en caso de una nueva derrota o victoria ajustada, sobre todo si el estilo de juego no convence.

Vinícius Junior celebra con Álvaro Arbeloa su gol contra el Mónaco.

Vinícius Junior celebra con Álvaro Arbeloa su gol contra el Mónaco. / AFP7 vía Europa Press

Por eso la pregunta sobre si la figura del exfutbolista encaja en una plaza tan complicada como la del banquillo del Bernabéu sigue estando muy presente y es motivo de debate entre algunos de los periodistas y expertos más conocidos del país.

Uno de ellos es Maldini, que no ha dudado en dar su opinión sobre Arbeloa en su última aparición en el pódcast 'Despejados', junto a Feeberse: "A mí no me convence, pero tampoco tengo nada contra él", revela.

Maldini, en el Santiago Bernabéu

Maldini, en el Santiago Bernabéu / YOUTUBE

No está de acuerdo con los críticos que hacen referencia al hecho de que le falte experiencia: "Tampoco la tenía Guardiola en el Barça, y tampoco la tenía Zidane", rememora. Por eso, cree que si el equipo no consigue salir del pozo, el culpable no será el salmantino.

En su lugar, Maldini piensa que el único capaz de levantar la plantilla y convencerla de que puede luchar por los títulos sería "un entrenador que tenga el peso de verdad para ponerse delante de estos jugadores porque haya sido un jugador de máxima élite".

Uno de los nombres que han salido en el radar es el de Jose Mourinho, en lo que sería un regreso a la casa blanca que algunos aficionados considerarían necesario para implantar mano dura. La realidad es que lo que señala el periodista es algo realmente complicado porque los grandes entrenadores tienen contrato en activo.

Noticias relacionadas y más

Hay otros, como Jürgen Klopp, que han resaltado el guirigay en el club y se han mostrado contrarios al regreso a los banquillos por el momento, ya que es responsable global de fútbol de Red Bull.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fórmula Dembélé para solucionar el caso Dro
  2. Aparcar dos vehículos o guardar muebles: Qué se puede hacer y qué no en una plaza en propiedad en un garaje comunitario
  3. Hervé Renard, entrenador (57 años), sobre Brahim: 'Lo que hizo es una falta de respeto hacia todo un país y todo un pueblo
  4. Lewandowski, su futuro en sus manos: las dos condiciones para seguir en el Barça
  5. Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
  6. Real Madrid - AS Mónaco, en directo: alineaciones, horario y dónder ver el partido de la Champions League
  7. Otra sorpresa en La Masia: Quim Junyent, cerca del Almería
  8. Julián Álvarez, el elegido: el Barça prepara un golpe de efecto para el ‘9’

El dilema de Ruud: ¿el nacimiento de su hija o el Open de Australia?

El dilema de Ruud: ¿el nacimiento de su hija o el Open de Australia?

¿Cuándo se juega la final de la Supercopa de España Femenina 2026?

¿Cuándo se juega la final de la Supercopa de España Femenina 2026?

Alineación del Barcelona contra el Slavia Praga para el partido de Fase liga de Champions League

Alineación del Barcelona contra el Slavia Praga para el partido de Fase liga de Champions League

La alineación del FC Barcelona frente al Slavia Praga

El último baile de Rami Moyano lo jugará con su pareja favorita: su hijo Juanpe

El último baile de Rami Moyano lo jugará con su pareja favorita: su hijo Juanpe

La solidaridad de los ultras de Panathinaikos con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

La solidaridad de los ultras de Panathinaikos con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Badosa - Selekhmeteva: horario y dónde ver la segunda ronda del Open de Australia 2026 por TV y en directo

Badosa - Selekhmeteva: horario y dónde ver la segunda ronda del Open de Australia 2026 por TV y en directo

¿Cuándo juega Alcaraz su próximo partido en el Open de Australia? Fecha y horario del partido ante Moutet en tercera ronda

¿Cuándo juega Alcaraz su próximo partido en el Open de Australia? Fecha y horario del partido ante Moutet en tercera ronda