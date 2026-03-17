Maldini se moja y lanza su predicción para el Manchester City - Real Madrid: "Este es mi veredicto"

Vuelve la Champions League a lo grande con los partidos de vuelta de los octavos de final. Una de las eliminatorias más duras es la que enfrenta al Manchester City con el Real Madrid. Esta noche, el equipo de Pep Guardiola buscará la remontada épica en el Etihad Stadium, tratando de revertir el 3-0 sufrido en el Santiago Bernabéu. Por su parte, los de Álvaro Arbeloa intentarán mantener la ventaja y resistir el asedio del City sin sufrir demasiado.

Como ya es habitual, Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó lo que será el encuentro entre el City y el Real Madrid. "Tremendo partido, con tres goles que tiene que defender el conjunto de Arbeloa después del partidazo que hizo en la ida. Un margen enorme, pero vamos a analizar".

Antes de todo, el comentarista de Movistar+ recordó la gesta que realizó el conjunto merengue en la ida: "Era difícil pensar que el Real Madrid pudiera sacar esa margen, pero es que le salió todo al equipo". En cambio, los de Guardiola "llegó bastante al área de Thibaut Courtois, pero le faltó culminar en los últimos metros".

Una de las claves para la vuelta es que los de Arbeloa aprovechen las contras y Maldini avisó: "Creo que es difícil que el City no genere incluso más de lo que generó en la ida, probablemente con mucho más acierto". Tiene claro que "Haaland no está funcionando en los partidos importantes de Champions y yo creo que va a jugar Cherki".

Foden y Cherki, en la victoria ante el Sunderland / Man City

Un futbolista que tiene que ser fundamental para intentar remontar la eliminatoria: "Me sorprendería que no fuera titular, porque es un jugador muy habilidoso, y que ante un equipo muy cerrado como va a ser el Real Madrid, es el que te puede encontrar los espacios entre líneas, los pases interiores...".

Respecto al conjunto blanco, el comentarista de Movistar+ fue tajante: "Partido para sufrir, pero que sepáis que lo normal es sufrir un poquito, no puedes pretender eliminar al City, aunque tengas tres goles de margen, sin sufrir lo más mínimo".

Maldini confesó que "espero que el Real Madrid sea capaz de mantener la ventaja". Por esta razón, el analista compartió la siguiente predicción: "Le voy a dar para clasificarse un 20% al City y un 80% al Real Madrid".

"Este es mi veredicto y yo prefiero que pase el Real Madrid, entre otras cosas, porque me apetece disfrutar de un Real Madrid - Bayern de Múnich en cuartos", concluyó.