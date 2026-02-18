Maldini se lleva las manos a la cabeza: 'Si lo de Prestianni no hubiera ocurrido, el Real Madrid..."

El Real Madrid encarriló la eliminatoria en el Estádio Da Luz y ya tiene un pie y medio en los octavos de final de la Champions League. El conjunto de Álvaro Arbeloa dominó el encuentro de principio a fin, y Vinicius anotó la única diana del encuentro. Tras la celebración, el brasileño sufrió un incidente racista por parte de Prestianni.

El encuentro está trayendo cola y como ya es habitual, Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó el encuentro en su canal de YouTube. En primer lugar, el comentarista de Movistar+ señaló que "a mí me ha gustado mucho el Madrid".

Quiso dejar claro que el equipo de Arbeloa "ha resuelto perfectamente los problemas que había tenido en el partido que perdió 4-2 en el Estádio Da Luz". Una de las grandes claves del encuentro fue el trabajo sin balón: "Ha sido espectacular. Ahí destaco mucho a Camavinga, Tchouameni y Valverde".

Por esta razón, Maldini aseguró que "el Benfica ha sido incapaz de hacer ni siquiera algo similar a lo que hizo en ese partido del 4-2. ¡Es que no ha tenido ni una sola transición!". Además, Courtois tuvo poco trabajo bajo palos.

Respecto al resultado, el comentarista de Movistar+ fue tajante: "Tengo la sensación de que si no hubiera pasado el incidente lamentable de Prestianni con Vinicius, el Madrid hubiera ganado con más margen".

El principal motivo que destacó es que "en la segunda parte estaba siendo muy superior".

No obstante, comentó que al detenerse el partido durante más de diez minutos por ese incidente, el encuentro se vio completamente interrumpido, lo que perjudicó directamente al conjunto blanco, que "estaba siendo superior".

Noticias relacionadas

Por esta razón, Maldini expuso que el equipo de Arbeloa "ha sacado un gran resultado", aunque "se queda corto y la eliminatoria no está sentenciada". El Santiago Bernabéu dictará sentencia, pero la realidad es que el Madrid ya está un paso de los octavos de final.