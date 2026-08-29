Maldini, sobre el impacto de Bernardo Silva con Mourinho: "Prácticamente el Real Madrid no tiene fisuras"

El Real Madrid acertó con el fichaje de Bernardo Silva. El mediocampista portugués ha jugado los dos partidos como titular, en su estreno en LaLiga. Su llegada era una petición personal de José Mourinho, a pesar de las otras ofertas que tenía de la liga española. Y con razón, porque el Real Madrid necesitaba cubrir la vacante del mediocentro, todavía por rellenar tras la salida de Kroos en 2024.

Bernardo Silva, que siempre había sido extremo derecho, está desenvolviéndose en la zona del pivote defensivo. Su control del balón y visión de juego le está yendo muy bien al conjunto blanco, que con Fede Valverde a su lado, el Madrid gana en posesión y sobre todo, en una cosa: en equilibrio.

Como anillo al dedo

Pese a que no ha terminado ninguno de los dos partidos, debido a que Mourinho considera que no debe forzarlo (164 minutos disputados), el técnico luso introdujo a Camavinga, otra de las alternativas para su posición. Sin embargo, en los goles del Madrid, Bernardo fue importante.

"Cuando tuvo la pelota, la movió con mucha velocidad y precisión. Los dos goles fueron obras de arte. Para mí es clave", afirmaba Julio Maldonado en Movistar. Maldini es muy aficionado a Bernardo Silva. Siempre le ha gustado cuando estaba en el Manchester City.

A lo largo de la temporada, el Madrid necesitará este perfil de jugador, para no perder el balón con facilidad. "Como dice Jorge Valdano, si Bernardo Silva es el armador del juego y lo consigue ser, prácticamente el Madrid no tiene fisuras", analizaba Maldini.

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Otra de las opciones que tenía el Madrid encima de la mesa, eran tanto Rodri como Enzo Fernández. El club intentó antos fichajes, tanto con Florentino, como con Riquelme (candidato), pero finalmente, uno se fue al Barça y el otro apunta al City.