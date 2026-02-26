Maldini elogia al Real Madrid y desvela la clave para que llegue lejos en la Champions: "Tengo esta sensación"

El Real Madrid no falló ante el Benfica y logró la clasificación a los octavos de final de la Champions League, donde se verá las caras contra el Manchester City o Sporting de Lisboa. El conjunto de Álvaro Arbeloa sufrió más de lo esperado, pero Tchouaméni y Vinicius fueron claves para sellar el pase, evitando así un desastre absoluto.

Como ya es habitual, Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó el triunfo del Real Madrid ante el Benfica en su canal de YouTube. En primer lugar, recordó que el conjunto blanco "era el favorito para pasar de ronda", aunque el Benfica no se lo puso nada fácil. "Los de Mourinho han salido bastante agresivos y valientes", señaló.

No dudó en desvelar cuál fue la clave de la eliminatoria: "Después del gol de Rafa Silva, que igualaba la eliminatoria, el Real Madrid ha empatado rápido y ha sido fundamental". No obstante, aseguró que los de Arbeloa "han tenido momentos en los que han sufrido mucho".

El principal motivo fue "porque le costaba mucho salir desde atrás con la presión del Benfica y porque Arda Güler, los primeros minutos, no estaba tan atrás. Estaba un poco en tres cuartos de campo, a ver si le encontraban ahí entre líneas, y no la han podido encontrar". Una situación que perjudicó al conjunto merengue durante el primer tramo del encuentro.

El hombre del partido fue Valverde, según Maldini: "A mí me ha gustado mucho Fede Valverde, quien ha sido clave en el gol de Vinicius con la recuperación". También, destacó los 90 minutos de Tchouaméni, quien fue el MVP del partido para la UEFA.

Los jugadores del Madrid celebran uno de los goles frente al Benfica / EFE

Quiso dejar claro en su canal de YouTube que "el triunfo del Real Madrid en la eliminatoria es justo, pues fue superior en la ida, quizá el resultado pudo ser mayor en el Estadio Dá Luz, y en la vuelta ha sido un partido muy igualado".

La clave para que el Real Madrid llegue lejos

Sin embargo, destacó que al Real Madrid le favorece enfrentarse a equipos que jueguen con un bloque bajo, ya que tiene más opciones cuando puede plantear un partido más defensivo y compacto. "Es la sensación que tengo", admitió. En cambio, cuando debe tomar la iniciativa, le cuesta más: "No tiene jugadores para llevar la iniciativa".

Sobre el regreso de Mourinho, el comentarista de Movistar+ fue tajante: "Ha pasado de puntillas, no lo hemos visto en todo el día, no sabemos dónde está. Al final, la vuelta de Mourinho al Bernabéu se ha quedado bastante en nada, sinceramente".