Maldini desgrana el regreso de Mourinho al Real Madrid y avisa al Barça: "Ya lo hizo en su anterior etapa"

Aún no es oficial, pero José Mourinho será el próximo entrenador del Real Madrid para las próximas temporadas. Es una apuesta personal de Florentino Pérez, pues cree que es la mejor opción de todas las que hay en el mercado para volver a competir al máximo nivel, con el objetivo de conseguir ganar todos los títulos posibles después de dos temporadas consecutivas en blanco.

La temporada del Real Madrid ha sido un desastre absoluto, sobre todo tras la inversión del pasado verano, cuando se apostó fuertemente por Xabi Alonso para liderar un proyecto desde cero. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba y, después de perder la final de la Supercopa de España, el presidente tomó la decisión de rescindir su contrato para ascender al primer equipo a Álvaro Arbeloa. La apuesta resultó aún peor, ya que el equipo cayó eliminado de la Copa del Rey, de la Champions League y perdió LaLiga a falta de tres jornadas.

La llegada de Mourinho al Real Madrid está en boca de todos, y Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó lo que le puede dar el entrenador portugués al equipo blanco. En primer lugar, el comentarista de Movistar+ aseguró que "el fichaje ya parece un hecho".

"La sensación que tengo es que Florentino Pérez ve en Mourinho la opción de romper la hegemonía del Barça, como ya lo hizo en su anterior etapa, que el Barça era un equipo hegemónico, pero con su fútbol consiguió romper la hegemonía", señaló.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en el palco antes del partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Real Oviedo / EFE

Actualmente, Maldini tiene claro que "se asoma una hegemonía en España del Barça que va a intentar romper, aunque Mourinho lo tiene mucho más difícil". La principal razón que destapó es que "el Mourinho que llegó hace tantos años al Real Madrid, era un entrenador ganador y triunfador, que venía de ganar la Champions League con el Oporto y luego con el Inter de Milán".

Sin embargo, la situación es totalmente distinta: "Este Mourinho, obviamente, muchos años después, pues viene de decepciones en el Benfica, que es verdad que no ha podido ganar la Liga, pero no siquiera pelearla... Lo único importante que ha ganado en la era reciente ha sido la Europa League y ya hace muchos años con el Manchester United, con lo cual es un Mourinho muy distinto".

Las condiciones de José Mourinho para volver al Real Madrid / Agencias

Maldini desgranó que la plantilla del equipo merengue es muy distinta: "Yo veo muy difícil realmente que Mourinho sea capaz de levantar este Real Madrid. Lo veo muy difícil que pueda romper la hegemonía del Barça, que, entre otras cosas, es el equipo con la media de edad más joven de la Liga; una competición en la que ha arrasado".

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Por último, el tertuliano de 'Tiempo de juego' manifestó que "entiendo que no había muchas opciones en el mercado, pero no creo para nada en esta nueva de Mourinho en el Real Madrid. Esa es la realidad".