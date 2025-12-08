Maldini se desespera con el Real Madrid y apunta a varios futbolistas: "No sé qué estará pasando por la cabeza de Florentino Pérez"

El Real Madrid sigue con la mala dinámica y más aún tras caer en el Santiago Bernabéu ante un buen Celta de Vigo. El conjunto de Xabi Alonso sigue sin demostrar su valía y ya se encuentra a cuatro puntos del líder de LaLiga: el FC Barcelona. La situación deportiva empieza a ser más que preocupante y todas las miradas apuntan a Xabi Alonso.

Como ya es habitual, Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó la victoria del Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu en su canal de YouTube. El comentarista de Movistar+ empezó diciendo que es "un partido para la historia del Celta", ya que los vigueses llevaban más de 19 años sin conquistar el feudo blanco.

Maldini aseguró que "el Madrid ha jugado muy mal", especialmente en la primera parte. Según él, lo más llamativo es que después de la expulsión de Fran García, el conjunto de Xabi Alonso "ha empezado a apretar por fin y ha complicado bastante más al Celta".

Sobre la roja del lateral del Real Madrid, expuso: "Se le ha ido la cabeza, en dos jugadas, prácticamente, consecutivas se ha autoexpulsado". Es la primera derrota del Real Madrid en su feudo y llega en el peor momento, pues el Barça se ha escapado, según desveló el analista.

Xabi Alonso recriminó la roja a Fran Garcia / MOVISTAR

A pesar de que queda mucha liga, Maldini explicó que el partido contra el Manchester City puede ser decisivo para el futuro de Xabi Alonso: "Veremos qué pasa el próximo miércoles, pero la situación es bastante comprometida". Además, señaló que "no sé qué estará pasando por la cabeza de Florentino Pérez", pero "estará enfadado, lógicamente".

El problema del partido fue que el Madrid "ha intentado hacer una presión alta y parecía que lo conseguía en algunos momentos, pero el equipo no termina de hacerlo", donde señaló a varios futbolistas, entre ellos Mbappé, Vinicius y Jude Bellingham: "No querían saber nada de la presión".

No entiende lo que le sucede al futbolista inglés: "Flojísimo partido de Jude Bellingham, no sé qué le pasa, pero no está nada bien".

Sobre el partido que le espera al Madrid ante el Manchester City, Maldini comentó que "no me quiero ni imaginar lo que puede ser este partido contra jugadores como Foden, como Doku, el futbolista que más peligro genera en la Premier y que más situaciones de gol produce, o como el propio Erling Haaland".