Maldini no da crédito con lo ocurrido en La Cartuja: "No tiene ninguna lógica"

Primer tropiezo de la temporada del Real Madrid. El conjunto de José Mourinho fue incapaz de vencer al Real Betis en La Cartuja después de un gran primer tiempo de juego. Sin embargo, Troy Parrot adelantó al equipo verdiblanco en el minuto 81, un tanto ante el que no pudieron reaccionar los blancos, a pesar de que Hernández Hernández anulase un gol a Carlos Espí por fuera de juego y de que en el descuento Kylian Mbappé fallase un penalti desde los once metros.

La primera derrota del Real Madrid está en boca de todos, y como es habitual Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó el encuentro a través de su canal de YouTube, donde cuenta con más de 1,28 millones de suscriptores. El comentarista de Movistar Plus empezó diciendo que "ha sido un partido tremendo".

No obstante, no estuvo de acuerdo con las declaraciones de José Mourinho, quien reconoció que el Real Madrid había jugado muy bien: "Puedo estar de acuerdo en que el Real Madrid ha podido ganar, ya que ha tenido ocasiones para ganar, pero no creo que haya jugado bien".

"Quizás, desde el punto de vista colectivo, sí puedo comprar que el Real Madrid ha tenido buenos tramos de juego con balón. Sin embargo, desde el punto de vista individual, también hay que tener en cuenta que el fútbol es un deporte colectivo y que el equipo de Mourinho cuenta con mucho talento individual, que debe marcar la diferencia. Por ejemplo, Kylian Mbappé ha estado francamente mal, de los peores partido que recuerdo", aseguró en su canal de YouTube.

Kylian Mbappe contra el Real Betis / AFP7 vía Europa Press

Tampoco dio crédito con el partido de Vinicius: "Ha hecho un partido pésimo. No se ha ido prácticamente ni una vez de Marc Bartra. Lo ha intentado, pero un futbolista como Vinicius tiene que ser más desequilibrante en partidos como este".

En cambio, destacó el partido de Arda Güler, aunque reconoció que debería haber acabado expulsado: "Me ha encantado su partido, aunque debió ser expulsado. Entiendo el cambio de Mourinho, pero me parecía el mejor jugador del Real Madrid junto con Dean Huijsen".

La segunda amarilla no sacada a Arda Güler / Movistar Plus

Maldini entra de lleno en la polémica arbitral

El creador de contenido se mojó sobre la polémica en el penalti de Mbappé, pues Bartra estaba dentro del área y fue quien sacó el rechace: "Es difícil de entender el reglamento, pero es el que es. Bartra, que luego lo ha explicado en Movistar, aunque está dentro del área físicamente, no tiene el pie apoyado. Con lo cual, no cuenta".

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"Sinceramente, no veo una lógica en todo esto. No veo una lógica en todo esto. Así que yo creo que, con el reglamento en la mano, está bien no repetir el penalti, pero me parece una barbaridad futbolística no repetirlo", concluyó.