Maldini, contundente con Huijsen en Anfield: "Está muy flojo, no sé que le pasa"

El Liverpool se impone 1-0 al Real Madrid en Anfield en un partido muy disputado. El gol decisivo llegó en el tramo final tras una jugada de Mac Allister que aprovechó la pasividad defensiva del conjunto blanco.

El Real Madrid, que intenta reaccionar, no está muy acertado, con errores que están pasando factura. Pese a que el equipo en general no está bien, el joven central Huijsen, no está teniendo su noche, según Maldini. “Si quieres competir al máximo nivel, este tipo de errores no pueden repetirse. Huijsen debe aprender a jugar estos partidos con más concentración y autoridad. Está muy fallón con los pases, no sé que le pasa”, afirma.

Un Liverpool muy feroz

Mientras tanto, el Liverpool está jugando con orden y criterio. Los locales presionaron alto, controlaron el ritmo del partido y generaron varias ocasiones de peligro durante los 90 minutos. Courtois, como siempre, tuvo que intervenir en momentos clave, manteniendo al Madrid con vida hasta los instantes finales.

El conjunto blanco, en general, está muy desordenado, con poca claridad en la transición y dificultades para superar la línea defensiva inglesa. Los intentos por empatar se encontraron con un Liverpool sólido y bien plantado, que supo aprovechar los errores del rival. A pesar de contar con talento ofensivo, el Madrid no está consiguiendo imponer su estilo de juego. La falta de coordinación y los fallos individuales fueron evidentes, lo que generó frustración tanto en el banquillo como entre los aficionados desplazados a Anfield.

El Madrid busca el empate

El partido sigue abierto en el minuto 76, con el Liverpool defendiendo con inteligencia y el Real Madrid buscando alternativas para crear peligro. La sensación es que, si los blancos quieren mantenerse en la lucha por la Champions, deberán corregir errores individuales.

Con el cronómetro avanzando, el Liverpool sigue dominando las acciones clave y el Madrid necesita un esfuerzo colectivo para buscar el empate antes de que el partido se cierre definitivamente.