Maldini y Álvaro Benito coinciden: "Para una roja hay que hacer más, Valverde no va con fuerza excesiva"

El Real Madrid está viviendo uno de los mejores momentos de la temporada al eliminar al Manchester City en los octavos de final de la Champions League y tras vencer al Atlético de Madrid en LaLiga, una victoria muy importante para seguir presionando al FC Barcelona. Sin embargo, el equipo de Hansi Flick aún le saca cuatro puntos de ventaja a falta de nueve jornadas.

El derbi madrileño tuvo de todo y, como ya es habitual, también polémica arbitral. La primera jugada cuestionada fue en el minuto 8, cuando Marcos Llorente disparó a puerta, pero fue derribado por Carvajal. José Luis Munuera decidió seguir con el juego y desde la sala VAR tampoco le llamaron para que fuese a revisar la jugada desde el monitor.

La otra jugada que está en boca de todos fue la expulsión de Fede Valverde después de una dura entrada sobre Álex Baena. Una patada por detrás y a destiempo, pues el mediocentro uruguayo no llegaba a robarle el balón al jugador del Atlético de Madrid.

Durante la retransmisión de Movistar+, Álvaro Benito fue contundente con la decisión del colegiado: "Hombre, a mí, sinceramente, no me parece para roja. Es amarilla".

Valverde vio la roja por la entrada sobre Baena / Movistar

Por otro lado, Maldini sentenció diciendo que "yo creo que el árbitro se piensa que la patada es mucho más violenta. Para una roja hay que hacer más, Valverde no va con fuerza excesiva".

También, el comentarista de Movistar+ analizó con más profundidad la expulsión de Valverde en su canal de Youtube, donde volvió a remarcar que "para mí no es roja".

La roja a Fede Valverde / X

"Ha habido varias jugadas polémicas, una de ellas la de Fede Valverde, que el árbitro está muy cerca y es verdad que Valverde le hace una entrada bastante dura por detrás a Baena, pero la sensación es que para mí no es suficiente para expulsar", expuso.

Asimismo, reconoció que "para dejar a un equipo con 10 tiene que ser algo más". Por último, remarcó que el Real Madrid aguantó bien con desventaja numérica, pero ya piensa en el próximo partido: "Le va a hacer mucho daño, ya que no va a estar en Mallorca y es el que está tirando del carro".