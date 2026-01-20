Maldini advierte sobre el Real Madrid-Mónaco en Champions League: "No lo descarto"

El Real Madrid se enfrenta este martes al Mónaco en la fase de grupos de la Champions League, un partido clave para mantener vivas sus opciones en la competición. Como es costumbre, Maldini ha hecho su análisis y sus predicciones del encuentro.

El periodista ha destacado las bajas sensibles en el equipo blanco: "No va a estar Carreras por sanción, no van a estar Militao, Rudiger, ni Rodrygo". El Mónaco tampoco contará con Pogba, Minamino, Hradecky, Mawissa o Salisu.

Sobre el rival, Maldini reconoce que llega en un momento complicado en la Ligue 1: "Viene de perder con el Lorient. Una pésima racha el equipo, horrible, está en mitad de tabla de la liga francesa. Yo creo que tiene jugadores para estar mucho más arriba".

Entre los nombres destacados del conjunto monegasco, el analista mencionó a Zakaria, Balogun o Golovin, señalando que pese a su potencial, el equipo ocupa actualmente la novena posición en Francia.

A pesar de su irregularidad, el Mónaco sigue siendo un rival peligroso en Europa: "Todavía tiene opciones de meterse en playoff, entre los ocho primeros es muy difícil, pero sí puede mantenerse vivo en la Champions. Es un equipo peligroso, que juega, digamos que tiene mucho talento. Si al equipo no le impresiona el Bernabéu y lo que tiene enfrente, puede dar la campanada".

Maldini también ha señalado el momento del club blanco, especialmente tras el empate ante el Levante: "Por mucho que el otro día hizo una segunda parte bastante más aceptable ante el Levante, obviamente no está bien. El primer tiempo que hizo fue horroroso. Entonces, vamos a ver en clave Champions, necesita ganar los dos partidos, y si los gana, prácticamente se mete en Champions".

En cuanto a las expectativas del partido, Maldini ha explicado que, aunque el Madrid es favorito, la ausencia de jugadores clave puede complicar el duelo: "Vamos a dar al Madrid favorito, pero no descarto que sea un partido más complicado de lo que a priori parece. Un 60% para el Real Madrid, 30% al empate y un 10% para el Mónaco".