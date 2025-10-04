La maldición de Marcelino en el Bernabéu

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, equipo que se enfrenta al Real Madrid el próximo sábado en el Bernabéu en la octava jornada de LaLiga, ha perdido de manera consecutiva en sus últimas cinco visitas al feudo madridista.

El técnico asturiano consiguió algo positivo por última vez en agosto de 2017, cuando empató a dos en el banquillo del Valencia. Desde entonces, ha encadenado una racha de derrotas al frente del Valencia, Athletic y Villarreal con un balance de 12 goles en contra y tan solo dos a favor.

El entrenador del Villarreal Marcelino García tras el partido de primera ronda de Liga de Campeones entre Villarreal CF y Juventus de Turín / EFE/Alberto Saiz

Las dos últimas visitas con su actual club se saldaron con una goleada por 4-1 (2023-2024) y otra derrota por 2-0 el curso pasado, mientras que a los mandos del Athletic cayó por 3-1 en la 2020-2021 y 1-0 en la 2021-2022 y con el Valencia perdió por 2-0 en la 2018-2019.

De hecho Marcelino tan solo se ha impuesto en una ocasión en el Bernabéu en sus once visitas y fue en diciembre de 2006. Entonces, ganó de forma holgada por 0-3 al frente del Recreativo de Huelva, un recién ascendido, con goles de Sinama Pongolle, Uche y Viquiera.

En el banquillo del Villarreal en su primera etapa también perdió 4-2 en la 2013-2014; firmó tablas (1-1) en la campaña 2014-2015 y volvió a ser goleado (3-0) en la 2015-2016.