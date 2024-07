Malas noticias para el Madrid con la lesión de Alaba

Con el adiós de Nacho, sin fichar aún a Leny Yoro y con solo Rüdiger y Militao como centrales, al Madrid se le suma un nuevo problema. O, si más no, se le complica el problema. David Alaba, que lleva lesionado desde el diciembre del 2023, podría seguir lesionado más tiempo del que se le esperaba inicialmente.

El diario ‘Heute’ afirmó en una noticia que se vio a Alaba en la Eurocopa con dificultades para subir unas escaleras. Alaba ya lleva más de seis meses desde la recaída de la grave lesión de rodilla y según el propio medio el jugador debería de estar pudiendo salir a correr desde hace dos meses, lo normal en este tipo de recuperación. Se ve que Alaba, además, tiene afectado el cartílago de la rodilla. Esa afectación le producirá una recuperación más larga de lo habitual.

Otro medio, ‘Die Presse’, prevé que Alaba no juegue en todo lo que queda de 2024. El jugador declaró en Alemania, durante la estancia de Austria en la Eurocopa, que no se pone una fecha concreta de regreso. Si Alaba no juega hasta el 2025, pasará más de un año lesionado, un tiempo mayor de lo estimado. Sus compañeros de equipo, Militao y Courtois, tuvieron la misma lesión y 'solo' se pasaron siete meses fuera de los terrenos de juego.

Alaba estará más de este tiempo lesionado, siendo un problema para el Madrid, al no poder contar para más de media temporada con uno de sus centrales. Cuando el austríaco vuelva al Madrid tras sus vacaciones, deberá de pasar la revisión médica y allí se podrá saber como evoluciona su recuperación de la rodilla.