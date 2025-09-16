Malas noticias para el Madrid: Alexander-Arnold se rompe

Varapalo para el Real Madrid nada más arrancar el partido de Champions ante el Olympique de Marsella. El equipo de Xabi Alonso se estrena esta temporada en la competición y el técnico puso un once con varias sorpresas, incluyendo la suplencia de Vinicius y las titularidades de Rodrygo Goes, Mastantuono y Trent Alexander-Arnold.

Precisamente el inglés fue el protagonista en negativo en los primeros minutos del encuentro por una lesión. En una jugada de ataque del equipo francés, el lateral recuperó la pelota y, cuando estaba conduciendo para sacarla de la zona de peligro, sintió un pinchazo en la parte trasera de la pierna izquierda.

Rápidamente se echó la mano a la zona y se tiró al suelo tras soltar la pelota, consciente de que se trataba de algo serio. Los médicos salieron a atenderle y rápidamente se vio que no podía continuar en el terreno de juego, obligando a Xabi Alonso a sacar a Dani Carvajal en el minuto 4 de partido, sin apenas tiempo para calentar.

Hasta el momento, el inicio de Trent Alexander-Arnold en el equipo blanco no ha sido idílico. El jugador ha ido alternando titularidades en los partidos del Bernabéu con suplencias en los encuentros fuera de casa, sin llegar a completar los 90 minutos de ningún partido.

La lesión supone un contratiempo que todavía no ha mostrado ni mucho menos su mejor versión en el Real Madrid. El futbolista llegó libre, aunque el conjunto madridista tuvo que pagar 10 millones de euros para que pudiera jugar el Mundial de Clubes. Parecía que sería un jugador importante en el esquema de Xabi Alonso, pero todavía estamos lejos de ese punto.

Al futbolista se le realizarán pruebas en los próximos días para ver el alcance de la lesión y cuántos partidos se perderá con el conjunto blanco.