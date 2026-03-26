¡Malas noticias para el Bayern! Se vuelve a quedar sin porteros para viajar a Madrid

¡El Bayern parece tener una maldición encima en la portería! Los alemanes llevan meses con problemas de lesiones en sus porteros y en este parón de selecciones se volvió a incrementar. A todo esto, la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Real Madrid está a la vuelta de la esquina.

Jonas Urbig, el segundo portero de los bávaros, se lesionó este jueves y se retiró de la concentración teutona. El joven guardameta de solo 22 años se había adueñado del arco muniqués tras las lesiones de Manuel Neuer y Sven Ulreich.

La selección alemana llegó a Basilea, donde el viernes jugarán ante Suiza un amistoso para preparar el Mundial, pero Urbig no viajó tras notar problemas en la rodilla derecha. La respuesta de la cuatro veces campeona del mundo ha sido dejar al portero en tierra y llamar a Finn Dahmen del Augsburgo como sustituto. Urbig no jugará ni ante los suizos ni contra Ghana.

Jonas Urbig, del Bayern de Múnich, se lesionó también en Champions / MICHELE MARAVIGLIA

Con esta lesión de última hora, el Bayern se vuelve a quedar sin sus cuatro primeros porteros. Manuel Neuer se sigue recuperando de una rotura muscular desde el pasado 6 de marzo y los plazos no son optimistas para llegar ante el Madrid; Sven Ulreich se lesionó del abductor derecho hace 10 días y estará seis meses de baja y, para finalizar, el joven portero del juvenil Leon Klanac, de solo 19 años, lleva fuera de combate desde enero.

Si Urbig no se recupera de sus molestias en la rodilla o Neuer no acorta los plazos de recuperación, el equipo de Vincent Kompany se podría enfrentar al Real Madrid sin portero. El Bayern debería acudir al filial y convocar a un juvenil para ser titular en el Bernabéu. La opción más razonable sería Leonard Prescott, el otro portero del juvenil, de tan solo 16 años. El joven portero nacido en Estados Unidos ha sido convocado en los últimos encuentros, pero aún no ha debutado.

El Madrid también tiene problemas en la portería

La situación del Bayern es surrealista, pero en Madrid tampoco tienen buenas noticias en el arco. Thibaut Courtois se lesionó en la vuelta de los octavos de final ante el Manchester City. El belga se marchó al descanso por precaución, pero cuando llegó a España se confirmaron los peores pronósticos.

Thibaut Courtois en un partido con el Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Courtois estará de baja durante el siguiente mes y medio. Ya se perdió el derbi ante el Atleti, pero también se perderá los siguientes cuatro partidos de Liga (Mallorca, Girona, Alavés y Betis) y los cuartos enteros ante el Bayern.

Eso sí, la posición está bien cubierta con Lunin, que será el titular en la eliminatoria. El ucraniano ya tiene experiencia en partidos importantes europeos y ha demostrado ser solvente. Además, por precaución, no se marchó con Ucrania en este parón de selecciones y tendrá tiempo para preparar los duelos en Valdebebas.