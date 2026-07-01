El Málaga se interesa por Thiago Pitarch

Thiago Pitarch se sitúa en el círculo de los pocos jugadores del Real Madrid que aún no han culminado su temporada. A diferencia de las estrellas mundiales, el canterano blanco se encuentra con las inferiores de la selección española, disputando el europeo sub-19 en Gales, donde el jugador firmó un hat-trick de asistencias y 'La Rojita' goleó por 7-0 en su estreno. Es por ello, que si nada se tuerce por el camino, las vacaciones del fuenlabreño comenzarán oficialmente el 11 de julio, cuando esta generación de fantásticos jugadores dispute la final del torneo.

Thiago Pitarch firmó tres asistencias ante Gales con la sub-19 / RFEF

Un año de mucho curtimiento

Una temporada excesivamente larga para él, —hasta 9 competiciones entre Liga, Champions, Primera Federación, Play-off de Primera Federación, Segunda Federación, Youth League, Premier League International Cup, Mundial U20 y Europeo U19— que comenzó en agosto a las órdenes de Xabi Alonso y ha terminado aprovechando su oportunidad de la mano de Arbeloa. Por ahora, en plena planificación de clubes y mientras el campeonato europeo transcurre, el Real Madrid ya contempla la situación del jugador, quién aún no figura oficialmente como jugador del primer equipo pese a haber registrado 815 minutos en 16 partidos y 11 de ellos como titular.

La probabilidad de una cesión

El overbooking actual en su puesto, sumado al interés de ciertos clubes de primera división por el centrocampista, hacen ubicar al jugador lejos de Valdebebas la próxima temporada. Además, según confirma BeSoccer, ya se han producido contactos entre el club blanquiazul y el Real Madrid por el joven centrocampista. Es muy del gusto de la entidad costasoleña, que estaría intentando hacerse con la cesión del jugador para reforzar su plantilla en el regreso a Primera División ocho años después. Una opción que, sin duda, ambas partes ven con buenos ojos y podría llegar a concretarse.

Bryan Zaragoza, Thiago Pitarch y Carlos Dotor han sido relacionados en las últimas horas con el Málaga CF. / Agencias/Álex Zea

Si bien el Real Madrid estuvo muy rápido a la hora de anunciar fichajes a lo largo del mes de junio, ahora está viendo complicado el tema salidas. A escasas dos semanas de que el equipo de José Mourinho eche a rodar, el futuro de muchos sigue sin resolverse y aparentemente será complicado llegar a buen puerto con aquellos jugadores "en venta".

En el caso Thiago, el asunto parece más sencillo. La lógica nos indica que no habrá problemas con el canterano y el plan será el siguiente: pasará a tener contrato primer equipo —actualmente cuenta con ficha del RM Castilla— y seguidamente saldrá cedido en busca de minutos y una nueva experiencia en otro vestuario, esa misma que tan bien le ha sentado a otros canteranos. Por ahora, parece que el Málaga CF toma la carrera para que la Costa del Sol y LaLiga EASPORTS sea el lugar donde Pitarch haga su propia mili y pueda regresar más fuerte al Real Madrid el día de mañana.