La mala temporada pasa factura a los mundialistas del Madrid

El Mundial está a la vuelta de la esquina y algunas selecciones ya han dado a conocer sus convocatorias con los futbolistas que tendrán el privilegio de viajar a México, Canadá y Estados Unidos este verano. Tener muchos representantes mundialistas siempre es un orgullo para cualquier club, pero en el caso del Real Madrid, esta edición de 2026 llegará cargada de ausencias sonadas; algunas por lesión, sí, pero muchas otras como consecuencia directa de una temporada nefasta a todos los niveles.

Billete asegurado

Empezamos repasando toda la plantilla del Real Madrid por los que tienen un billete asegurado al continente norteamericano. Courtois disputará su cuarto Mundial como portero titular indiscutible de Bélgica, pese a ser uno de los pocos supervivientes de aquella generación dorada, ahora ya lejos de las aspiraciones de ediciones pasadas.

También irán en representación de Francia Tchouaméni y Mbappé. Dos jugadores envueltos en sus respectivas polémicas, pero que, sin lugar a dudas, volverán a tener un papel clave para que los 'bleus' puedan pelear por su tercera final consecutiva.

Kylian Mbappé, David Alaba y Aurélien Tchouaméauni durante un entrnamiento / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Brahim, con menor protagonismo en el Madrid pero consolidado como uno de los jugadores referencia de Marruecos, está listo para liderar a una selección ilusionante que ya se plantó en las semifinales de Catar, olvidando así el trágico penalti errado que dio el título a Senegal en la Copa África.

Arda Güler será una de las joyas turcas que buscarán dar la sorpresa, estrenándose en la máxima cita futbolística junto a una generación de grandes talentos como Yildiz, Uzun o Yilmaz.

La representación blanca en el continente sudamericano estará a cargo de Vinicius, de nuevo una de las estrellas de Brasil, pese no haber brillado al nivel esperado en el Madrid, mientras que Fede Valverde defenderá con garra y uñas la camiseta de Uruguay.

Valverde y Vinicius celebran un gol ante el City / Juanjo Martín / EFE

Las dudas

Por otro lado, hay varios jugadores que están en duda. Es el caso de Trent Alexander-Arnold, quien generó una gran expectación pero que, pese a haber cogido más continuidad en este tramo final de temporada, las lesiones y un rendimiento por debajo de lo esperado ponen en serio compromiso su convocatoria con Tuchel. Precisamente, el alemán tiene opciones de garantías de sobra en esa posición con futbolistas como Reece James, Ben White o Tino Livramento.

Alaba es, sin duda, el capitán y máximo referente de Austria. Es el segundo jugador de su historia con más internacionalidades, por detrás de Arnautovic, y este verano disputaría su primer Mundial, el primero también para su país desde 1998. Pese a que su temporada en el Madrid ha sido anecdótica, con su salida del club ya confirmada y muy mermado por las lesiones, su papel en Austria sigue siendo imprescindible; todo ello a pesar de una polémica con la Federación Austríaca tras exigir la continuidad del seleccionador Ralf Rangnick.

Rüdiger es otro de los nombres que, por peso específico, debería acompañar a Alemania este verano. Sin embargo, su figura en el país y dentro de la propia Federación ha quedado muy tocada por las agresiones y entradas desmesuradas que se le han visto a lo largo de la temporada. De hecho, su presencia en los amistosos de marzo ya fue muy cuestionada tras su reciente rodillazo a Diego Rico, jugador del Getafe, lo que llevó a exjugadores como Mario Basler a asegurar que "si permites que se lleven a cabo tales acciones, pierdes toda credibilidad como asociación". Pese a que la imagen del ex del Chelsea está en el entredicho en su propio país, formará parte de la lista de Nagelsmann salvo sorpresa mayúscula.

Mastantuono es otro de los nombres que está en el aire, y la incertidumbre es máxima para saber si irá con la vigente campeona. El ex de River Plate es uno de los grandes fiascos de la temporada en el Madrid, club que pagó 63 millones de euros el pasado verano para hacerse con sus servicios. Pese a que aún es muy joven (18 años), ha sido la gran decepción de los blancos en su año de estreno, y Scaloni tendría serias dudas para hacerle un hueco en una demarcación donde jugadores como Garnacho o Echeverri también compiten ferozmente por entrar.

Franco Mastantuono of Real Madrid CF looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Real Oviedo at Bernabeu stadium on May 14, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 14/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En cuanto a España, el único futbolista del Madrid que podría formar parte de la expedición, y aun así sin el puesto garantizad, es Dean Huijsen. El central ha ofrecido un nivel muy cuestionado a lo largo del curso, y la irrupción de otros candidatos para viajar a América reduce su peso en el equipo. Aunque lo más probable es que acabe entrando en la lista, sería un hecho insólito que en una convocatoria de 'La Roja' no figurara ningún jugador del Real Madrid en plenas condiciones.

Los descartados

La lista de ausencias es extensa, entre jugadores lesionados y otros que han pagado la mala temporada del Madrid y no han hecho méritos suficientes para ser los cabezas de serie de sus respectivos países. Entre los lesionados están Militao, Mendy y Rodrygo, todos con dolencias de larga duración que les impiden participar en esta edición. En el caso de los dos brasileños, ya debutaron en Catar y, por edad (Rodrygo tendrá 29 años y Militao 32), estarían a tiempo de vivir una nueva cita. En el caso de Mendy parece improbable, pues ya tiene 30 años y nunca ha sido un habitual con Francia.

Entramos en la también extensa lista de nombres que, pese a estar disponibles, no acompañarán a su país a la cita mundialista. El que ya es oficial es Camavinga. Este jueves Deschamps dio a conocer la lista y el ex del Rennes, tras una temporada a un nivel muy mediocre y siendo, en parte, culpable de la eliminación de la Champions, no estará presente esta vez.

En el cupo de jugadores españoles del Madrid es donde hay más descartados: Carvajal, Ceballos, Asencio y Carreras ni siquiera están en la prelista de 55 jugadores. El caso de Carvajal es el más sonado por ser uno de los veteranos de la selección, pero su poco protagonismo este año, en medio de las tensiones con Arbeloa, y el hecho de no ir convocado en los amistosos de marzo ya pronosticaban este final. Su historia con el Madrid y con la selección se acerca a su fin. Los jugadores que sí figuran en la prelista pero que, salvo lesión grave de última hora, no irán convocados, son Fran García y Gonzalo.

Carvajal durante el partido ante el Oviedo / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Finalmente, Andriy Lunin es el único caso de toda la plantilla que representa a una selección que no irá al Mundial. Ucrania cayó eliminada en la semifinal de la repesca ante Suecia (1-3), en un partido en el que Trubin, portero del Benfica, fue el titular. Así, la última participación de Ucrania en un Mundial sigue siendo la de 2006.