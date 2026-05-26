La mala temporada del Madrid ya tiene consecuencias

El mal año del Real Madrid también se verá reflejado en el Mundial de este verano. El conjunto blanco ha firmado un año en blanco y muchos de sus jugadores han rendido por debajo de lo esperado, lo que ha terminado teniendo incidencia en las listas de convocados de algunas de las principales favoritas al título.

Las expectativas en torno al equipo crecieron con la llegada de Xabi Alonso y el rendimiento que ofreció el club en el Mundial de Clubes, hasta que el PSG devolvió a los blancos a la realidad con una goleada en semifinales (4-0). En aquel momento la ilusión con fichajes como Huijsen y apariciones como la de Gonzalo estaba disparada. Meses más tarde sucedería algo similar con Franco Mastantuono y Álvaro Carreras.

De todos ellos se hablaba como posibles candidatos a ir al Mundial con sus respectivas selecciones. Sin ir más lejos, Huijsen parecía un fijo y un firme candidato para el once titular. Sin embargo, las cosas no han ido como el central esperaba. Su rendimiento irregular y algunos errores decisivos pusieron al Bernabéu en su contra en algunos tramos de la temporada y finalmente Luis de la Fuente ha tomado la decisión de dejarle fuera y ponderar el estado de forma de Marc Pubill o Eric Garcia.

Dean Huijsen y Eduardo Camavinga se perderán el Mundial / J. J. Guillén / EFE

Tampoco estarán en el Mundial ni Carreras ni Gonzalo. El lateral empezó bien el curso, pero se ha ido diluyendo hasta el punto de ser la tercera opción para Arbeloa en la izquierda, por detrás de Ferland Mendy y Fran García. En el caso del atacante, ha dejado buenos momentos y se postuló como una opción a futuro, pero la figura de Mbappé lo ha eclipsado todo y apenas le ha dejado oportunidades.

Mención especial merece el caso de Dani Carvajal. El español hubiera ido convocado a poco que el entrenador del Real Madrid le hubiera dado más minutos y hubiera demostrado que estaba en forma, pero su ostracismo en el conjunto blanco le ha dejado fuera.

Carvajal celebra el gol de Gonzalo, al que le dio la asistencia en su último día en el Bernabéu. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Los españoles no son los únicos que se han visto afectados por la mala temporada en clave madridista. Trent Alexander-Arnold, que ha mezclado detalles de calidad con muchos momentos pasando desapercibido, no estará con Inglaterra, después de que Tuchel haya sacado a la luz una de las listas más polémicas del torneo.

También es llamativo lo de Eduardo Camavinga. El mediocentro tenía muchas opciones, pero ha quedado señalado por sus errores individuales a lo largo del curso. Se quedará sin Mundial y, a día de hoy, su figura está en entredicho en el club y en la selección.

Mastantuono no ha cumplido las expectativas en el Madrid / EFE

Entre los que todavía son una incógnita se encuentra Franco Mastantuono. Desde Argentina se especula seriamente con que Lionel Scaloni podría dejarle sin Mundial. Entró a última hora en la última convocatoria de la albiceleste, y está en la prelista para el torneo, pero su papel residual en el Madrid le resta muchas opciones.

Se espera que el conjunto blanco tenga hasta 11 jugadores en el Mundial. Entre ellos están David Alaba (Austria), que se marchará del club en julio, Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Jude Bellingham, Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Güler, Brahim Díaz, Vinicius Jr, Endrick y Kylian Mbappé.