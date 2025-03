Maffeo: "Lo de Vinicius y el Real Madrid me ha alejado de la selección"

Pablo Maffeo ha sido protagonista en los últimos meses en el fútbol español por varios motivos. Su buen rendimiento con el Mallorca, ser el primer jugador en activo que jugará en la Kings League o sus polémicas con Vinicius y el Real Madrid son algunos de los temas que le han llevado a ser noticia.

El lateral confesó en una entrevista en COPE que dichos enfrentamientos con el equipo blanco le habrían "alejado" de recibir una llamada para ser convocado por la selección española de Luis de la Fuente.

Alejado de la selección

"Yo iría con Argentina. Estuve bien allí, me trataron superbién y si tuviera que elegir iría con Argentina, no con España", empezó diciendo el futbolista del Mallorca.

"Fui con la sub21, pero luego a raíz de todo lo de Vinicius y el Real Madrid... No sé si hubiese ido, pero con España no iría", explicó Maffeo, antes de recalcar que esas confrontaciones son las culpables de que no haya recibido una llamada: "Obviamente los enfrentamientos con el Real Madrid te alejan".

"Incluso mira a Raíllo, yo creo que ha hecho méritos para poder ir y han llevado a un chico que no sé quién es (refiriéndose a Dean Huijsen), pero yo me hubiera llevado a Raíllo, obviamente", concluyó el jugador del Mallorca sobre su compañero.

Más sobre Vinicius

"Ha habido situaciones que se han sacado de contexto, por ejemplo cuando dije que le noquearía en diez segundos", explicó Maffeo sobre Vinicius Jr en la misma entrevista.

Pablo Maffeo y Vinicius en la semifinal de la Supercopa de España. / AP

Cuestionado por si antes de jugar contra el brasileño se prepara para una batalla, el lateral del Mallorca también fue rotundo: "Si juntas fuego, salen llamas. Si te refieres a que haya polémica, no. Si te refieres a jugar, obviamente jugar contra el Madrid es una motivación como cuando lo haces contra el Barça o el Atlético, pero al Madrid se le da más bola que a otros. He tenido piques con todo el mundo, pero contra el Madrid se ve más".

El próximo partido en el que ambos se verán las caras será el fin de semana del 14 de mayo, en el encuentro de Liga que disputarán los dos equipos en el Santiago Bernabéu.