Maffeo: "Los jugadores del Madrid no me caen bien, son irrespetuosos"

Pablo Maffeo está viviendo una temporada dulce en el RCD Mallorca peleando por volver a Europa 21 años después. El lateral de Sant Joan Despí será un fijo en los onces de Jagoba Arrasate en los últimos cinco partidos de Liga restantes. Los bermellones deberán visitar aún al Real Madrid, un equipo con el que el catalán tiene muchos piques latentes, sobre todo con Vinicius Jr.

El mallorquinista y el merengue han protagonizado muchos episodios polémicos dentro y fuera de los terrenos de juego. Pero Maffeo no solo se las ha visto con el brasileño. En el último duelo entre los dos conjuntos en las semifinales de la Supercopa de España, Asencio y Bellingham se encararon con el '23' del Mallorca.

Maffeo acudió al programa 'D-Lokos' de Radio Marca Baleares y repasó sus enganchones con el Real Madrid: "No me considero antimadridista, porque mi estado de ánimo no depende si ganan o pierde. Por ejemplo si hay una final Barça - Madrid, quiero que gane el Barça, pero no me afecta. Me dan igual. Cuando yo quiero salir en MARCA, hago un gesto y salgo. No soy antimadridista pero no me caen bien los jugadores del Madrid, no es un secreto. Para mi forma de ver son irrespetuosos, no digo que lo sean, pero por las experiencias que yo he tenido, han sido irrespetuosos", explicó.

El gesto viral de Maffeo al brasileño / DAZN

Los dos equipos se verán las caras en la jornada 36, un encuentro clave para las aspiraciones bermellones en LaLiga. Además, será el partido siguiente al clásico de Montjuïc para los blancos, por tanto, si ganan en Barcelona sería crucial una victoria ante el Mallorca.

“Si los grandes se quejan, imagínate los pequeños qué podríamos decir... Yo apoyo a los árbitros porque he sentido esa presión del Madrid. Yo me tiro un pedo y salgo en Real Madrid TV. Me da igual. Hablando mal: me la suda", añadió Maffeo sobre la polémica de Real Madrid TV y los árbitros de la final de Copa del Rey.

Tras cuatro años en la isla, el lateral se siente muy bien en Mallorca y dejó claras sus intenciones en este mercado de verano: "Este año puedo decirte que sí me gustaría renovar. He vuelto a ser feliz, he encontrado estabilidad y tengo una relación sentimental. Pero eso ya depende de Pablo Ortells. Si no quiere renovarme, me iré con un gran recuerdo.”