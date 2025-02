Maffeo: "Me cae mejor Vinicius que Bellingham"

El futbolista del RCD Mallorca Pablo Maffeo ha vuelto a avivar la polémica con el Real Madrid. El futbolista se las ha tenido en más de una ocasión con Vinicius cuando el equipo balear se ha enfrentado a los blancos. Uno de los piques ya más clásicos del fútbol español actual.

En una entrevista concedida a 'La Zona 10', Maffeo se expresó al respecto de su relación con los algunos futbolistas del Real Madrid. El de Sant Joan Despí reconoció que, a pesar de sus enfrentamientos dialectales con Vinicius, le cae mejor que Bellingham. Él mismo lo justifica de la siguiente manera:

"¿Digo lo que pienso? (risas). A mí, te lo juro, me cae mejor Vinicius porque lo ves y dices 'este es caliente como yo, este va a entrar'; el otro va por detrás. Entonces, es como me pasa en la vida real a mí con las personas. 'Oye, ¿yo no te caigo bien? Perfecto, pero me vienes de frente'", comentó en la citada entrevista.

Y no se quedó aquí, Maffeo fue más allá hablando sobre Bellingham, a quien tildó de "falso". "Si tú vas de señorito, si tú vas al niño que tiene frío, le pongo la chaquetita y luego por detrás insultas o te metes con los compañeros... Pues tío, eres un falso. Vente de cara, no pasa nada; si tú a mí también me caes mal, chico, si ya lo sabes, pero no me vengas de buenas. ¿A quién prefiero de los dos? A Vinicius, que sé cómo es", concluyó.