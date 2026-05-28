El madridismo, sorprendido por las propuestas de Riquelme

Enrique Riquelme hizo un adelanto de su plan de actuación en caso de ser elegido presidente del Real Madrid. Marca unas directrices que estás sorprendiendo al madridismo. Las ha centrado en fortalecer la infraestructura de Valdebebas, premiar al área social, fortalecer el proyecto deportivo y la aparición de algunos apoyos de ex madridistas como Iker Casillas, que no goza del mejor cartel en la masa social blanca.

Valdebebas del socio

Una línea de actuación que han sido recibidas con cierto escepticismo por el madridismo, algunas de ellas calificadas de populistas para competir con Florentino Pérez en los comicios del próximo día 7 de junio. Proyectos onerosos que pueden pesar en las cuentas del club que cuida con tanta pulcritud por su oponente.

Anunció nuevas infraestructuras para Valdebebas tras hacer una descripción del terreno. "Son más de 70 hectáreas disponibles, más de 100.000 metros cuadrados construidos, más de 350.000 metros cuadrados…”, subrayó para recalcar que buscará la forma de que el socio pueda disfrutarlas: “Buscamos esa convivencia y os lo vamos a hacer llegar a todos, pero tendremos pistas de todo tipo, campos... Pero el corazón del proyecto es el club social, que es donde convivirá el socio".

Pabellón, conciertos, hotel, auditorio, Di Stéfano

Anunciaba que su intención es dotar al equipo de baloncesto de “un centro de 15.000 personas y en el que se hagan todo tipo de eventos, como conciertos...". También anunciaba crear “una casa para poder vivir el madridismo al 100%, un auditorio para más de 1.500 personas, gimnasios y zonas en las que se viva la parte de vida del deporte para los socios, como centros acuáticos, piscinas”.

Enrique Riquelme tiene proyecto para cambiar el Madrid / EFE

"Vamos a renovar el estadio Alfredo Di Stéfano para que entren más de 20.000 espectadores. Modernizar y, por qué no, invitar al Real Madrid femenino a jugar muchos de sus partidos importantes en el Santiago Bernabéu. Me gustaría ver el estadio lleno para ver al Real Madrid femenino”, aseguraba, pero sin explicar cómo potenciará el equipo de las chicas.

Socios, abonados y peñistas

Son proyectos ilusionantes en el que incluye “una segunda fase” en la que levantará “un hotel premium”. Una actuación que podría suponer unos 280 M€ de inversión inicial sin explicar cómo lo financiará. Pero la estrella de su programa fue una promesa que desarma al más optimista. Anunció que reducirá un 50 por ciento la cuota del socio hasta que el club blanco vuelva a ganar la Liga de Campeones.

Según algunas estimaciones, esa decisión podría costarle al club otros 200 millones de euros. Además, anunció fichajes, aunque sin adelantar nombres ni cifras, que supondrían más gastos a ese programa con una treintena de ideas destinadas a los socios, abonados y peñistas en la presentación de sus primeras intenciones en caso de ser elegido presidente del Real Madrid.