El madridismo lo sentencia: "Carvajal ya no está para competir en el Real Madrid"

Continúa el debate sobre por qué Carvajal sigue sin contar para Álvaro Arbeloa. El capitán del Real Madrid volvió a ser suplente en liga, frente al Alavés y saltó al césped en la segunda parte. Su escasa participación genera dudas sobre su futuro y alimenta la incertidumbre su situación responde a una cuestión de rendimiento, decisión técnica o algo más profundo dentro del vestuario.

En estos últimos siete partidos en los que el Real Madrid ya no se juega nada, toda vez que está muy alejado del Barcelona en Liga y ha sido eliminado del resto de competiciones, el lateral confiaba en disfrutar de minutos. El seleccionador Luis de la Fuente estaba dispuesto a esperarle, pero para contar con él el madridista tenía que acumular minutos de juego.

Falta de minutos

Pero la realidad es que su entrenador, Álvaro Arbeloa, lejos de ayudarle ha mostrado una falta de empatía que contrasta con el trato en muchos casos casi servil hacia otros futbolistas de la plantilla. Ayer ante el Alavés el lateral jugó 27 minutos, lo que le lleva a sumar 442 en los 12 encuentros que ha jugado con Arbeloa en el banquillo. Una media de 36 minutos saliendo en la mayoría de encuentros del banquillo.

En el programa “La Tribu, varios analistas debatieron sobre la situación entre Álvaro Arbeloa y Dani Carvajal, así como el porvenir del lateral en el Real Madrid. Según Javier Tintó, "la relación entre ambos está completamente deteriorada", afirma. Considera que no existe conexión alguna y que el técnico no le está aportando nada al jugador. "No está para esto. Los dos se están portando mal entre ellos. Los dos quieren que se vea que no se llevan bien. Es una pelea de gallos. Carvajal quiere jugar estos partidos para ir al Mundial y eso es una vergüenza", afirma.

Preguntado en sala de prensa por la suplencia de Carvajal y la posible complicidad para sumar minutos de cara a intentar entrar en la lista de la selección, la respuesta del técnico fue cortante y evidenció que su relación con el capitán del equipo es fría: “Tengo 23 jugadores en plantilla y cualquier jugador del Madrid tiene opciones de ir al Mundial. Si me lo permitís, voy a pensar en lo mejor para mi equipo”.

¿Tiene nivel para seguir en el Real Madrid?

"Arbeloa es muy frío con él. Es un jugador que le ha dado mucho al Madrid. En su mejor momento es espectacular. Habría que intentar recuperarle. Ahora mismo no está para jugar el Mundial, pero es justo que tenga la oportunidad de jugar los partidos que quedan", consideran en Radio Marca.

En la misma línea de análisis, Emilio Pérez de Rozas fue más contundente al afirmar que Carvajal ya no tiene nivel para jugar en el Real Madrid. "Carvajal no está para jugar en el Madrid. La contestación de Arbeloa era innecesaria. Desde que le nombraron entrenador, todo lo hace con altivez. ¿No merece Gonzalo los minutos que estamos reclamando para Carvajal? Me parece esperpéntico que se piense que puede ir a la selección. Futbolísticamente, para el Real Madrid la carrera de Carvajal se ha terminado", dice en Radio Marca.

Ferran Martínez, por su parte, considera que Álvaro Arbeloa deja entrever cierta inseguridad en su forma de expresarse, ya sea cuando habla del FC Barcelona, de otros rivales o del propio Dani Carvajal. Según su análisis, el discurso del técnico refleja un tono que no termina de ser natural, como si existiera una incomodidad latente al referirse a determinados temas.