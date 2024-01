Oposición al fichaje de Kylian Mbappé

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid es el culebrón interminable. Cada día sale un apunte nuevo sobre su futuro, al que el madridismo ya no le presta atención. El final del cuento varía de un día para otro o dependiendo de dónde salga la ‘filtración’. También es cierto que un sector del madridismo se opone a su fichaje, incluso en la cúpula del club, donde hay voces que ven un problema con su llegada.

UN DESEMBOLSO DEMASIADO ALTO

Aquello de que jugar en el Real Madrid era su sueño, ya no se lo cree nadie después de dejar tirado a Florentino Pérez hace dos temporadas. Aquella traición caló hasta el tuétano en el madridismo, que decidió darle la espalda y olvidarse de él. Muchos mantienen que aquel tren pasó para el francés y que no es de recibo que ahora cambien el plan de ruta para que pase otra vez por París, y más con los últimos refuerzos que han llegado al equipo.

Lo primero que consideran es que su fichaje va a suponer un desembolso que podría descuadrar las cuentas del club, aunque confían en que Florentino Pérez tenga hechos los cálculos siempre y cuando el jugador acepta sus condiciones. Y es que el presidente del Real Madrid no va a volverse loco por ficharlo, aunque sabe que su llegada retornará gran parte de la inversión si no es que la supera. Pero no le pagará ni la mitad de lo que le ofrece el PSG.

QUITAR EL SITIO Y EL PROTAGONISMO A VINICIUS

En el plano deportivo, su llegada puede alborotar ‘el gallinero’ en todos los sentidos. Algunos le recibirán bien, especialmente el grupo de los franceses, mientras que otros no tan bien, con Vinicius a la cabeza. Mbappé llegaría para ocupar el mismo sitio en el campo y le robaría protagonismo, algo que el brasileño ya lleva mal con Bellingham. El inglés se ha erigido en la estrella del equipo y Vinicius no acaba de digerirlo demasiado bien.

Por otro lado, su fichaje rompería los límites salariales establecidos por el club que crearía una incomodidad en el vestuario, donde hay jugadores de primer nivel que compiten igual o mejor que el francés mientras este no demuestre lo contrario. Además, nadie quiere que el club se hipoteque por un jugador que les ha ‘chorreado’ desde 2017. A eso añaden que tiene detrás un cortejo que le llena la cabeza de contradicciones y él no sabe por dónde tirar, si por el dinero o el prestigio. En París se siente querido cuando les dice sí, mientras que en Madrid tiene que ganárselo después de tantos “noes”.