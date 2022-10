El madridismo, obsesionado con Xavi

Lucas Vázquez tuvo que responder varias preguntas sobre las palabras de Xavi alrededor del favoritismo blanco en la Champions La traductora ni siquiera supo cómo traducir las cuestiones planteadas por la prensa madrileña al futbolista

'Barcelonitis' es lo que se vivió durante la rueda de prensa de Lucas Vázquez en la previa del Shakhtar-Real Madrid de Champions. Desde la sala de prensa lanzaron varias preguntas al futbolista con el objetivo de que respondiera a las palabras de Xavi hace ya muchos días en las que, a su vez, recordaba lo que en su día dijo Messi: "La Champions no siempre la gana el mejor". Xavi nunca habló de los blancos, pero, al parecer, hay quien se da por aludido allí.

La obsesión llegó hasta el punto de realizar dos preguntas consecutivas sobre el mismo tema, justo antes del clásico. Las respuestas por parte de Vázquez fueron elegantes y alejadas de cualquier polémica: "Son cosas que escuchamos a menudo, ahora no, pero al final es complicado. Ganar una Champions no es ni por suerte ni por casualidad, cada Champions es más difícil. Lo que opinen fuera no nos importa mucho". También añadió que, "no nos molesta lo que digan, es una motivación más, el año pasado no se nos dio como favoritos, intentamos ganarla como cada año".

La rueda de prensa tuvo que detenerse por algunos instantes porque la traductora ni siquiera había entendido la pregunta. Tampoco cuando desde la sala de prensa le intentaron explicar qué intentaba el periodista exponer a Lucas Vázquez. La obsesión con Xavi del madridismo traspasa fronteras.