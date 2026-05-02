El madridismo se harta de Mbappé: cazado con Ester Expósito de vacaciones en Cagliari... pese a estar lesionado

Kylian Mbappé y Ester Expósito, dos de las figuras más mediáticas del panorama español, vuelven a ocupar titulares tras ser vistos en Cagliari, capital de Cerdeña, disfrutando de unos días libres.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a la pareja comiendo en un restaurante de la ciudad italiana, en un ambiente distendido que contrasta con la tensión que se vive en el entorno del Real Madrid.

La relación entre ambos, aún no oficial pero cada vez más evidente, ha generado interés mediático durante semanas. Sin embargo, esta última escapada ha provocado un estallido de críticas entre los aficionados madridistas, que consideran que el delantero no está actuando con la responsabilidad que exige el momento deportivo del club.

Una lesión que muchos ya ponen en duda

El Real Madrid anunció hace apenas unos días que Mbappé sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, un contratiempo que lo dejará fuera del próximo encuentro ante el Espanyol y que incluso podría impedirle disputar el Clásico frente al Barcelona, decisivo para las aspiraciones ligueras del equipo.

El parte médico indicaba que el jugador quedaba "pendiente de evolución", pero su viaje a Italia ha alimentado las sospechas de un sector de la afición que cree que el francés está fingiendo o exagerando la lesión para borrarse de un tramo final de temporada sin títulos en juego inmediatos.

La situación se agrava porque el Real Madrid aún tiene opciones matemáticas de ganar LaLiga, y la ausencia de su fichaje estrella en un momento clave ha sido recibida como una falta de compromiso.

Dos temporadas sin títulos importantes y una relación deteriorada

Desde la llegada de Mbappé al club, el Real Madrid solo ha conquistado la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, dos trofeos menores para las expectativas de la entidad. La falta de títulos de peso ha erosionado la paciencia de una parte de la afición, que esperaba que el francés liderara una nueva era de éxitos.

Las imágenes en Cagliari no han hecho más que profundizar esa fractura. Para muchos seguidores, ver al jugador relajado y sonriente junto a Ester Expósito mientras el equipo se juega la temporada es una muestra de desconexión con la realidad del club.

Un viaje inoportuno en el peor momento

A un día de un partido crucial en LaLiga, la presencia de Mbappé en Italia ha sido interpretada como un gesto de despreocupación. La indignación se ha multiplicado en redes sociales, donde numerosos aficionados han expresado su decepción por lo que consideran una actitud poco profesional.

El debate está servido: ¿es compatible una lesión muscular con un viaje de ocio? ¿Debe un jugador lesionado permanecer en Madrid para recuperarse? ¿O se trata simplemente de una reacción desproporcionada de una afición frustrada por los resultados?

Lo que está en juego

Con cinco jornadas por disputarse y un Clásico que puede decidir el título, la ausencia de Mbappé supone un golpe deportivo y emocional para el Real Madrid.

Si finalmente no llega al duelo ante el Barcelona, el foco volverá a situarse sobre su compromiso, su relación con la afición y su capacidad para liderar al equipo en los momentos decisivos.

La polémica está lejos de apagarse, y el viaje a Cagliari no ha hecho más que avivar un fuego que ya ardía desde hace meses.